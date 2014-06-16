الصفاقسي التونسي مولودية الجزائر (ملعب الطيب المهيري سا 18:00)

داربي مغاربي واعد من أجل صدارة المجموعة

يستضيف ملعب الطيب المهيري بتونس، عشية اليوم بداية من الساعة 18:00 الداربي المغاربي الواعد بين النادي الصفاقسي المحلي ومولودية الجزائر ضمن الجولة 6 من دور المجموعات من كأس الكاف.

تأهل ممثلا الجزائر وتونس معا إلى ربع نهائي كأس الكنفدرالية قبل مواجهة اليوم، وتتربع المولودية على الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الصفاقسي، مما يجعل مباراة اليوم قمة واعدة على شكل نهائي مصغر من أجل كسب صدارة المجموعة التي تضمن لصاحبها الاستقبال بملعبه في لقاء إياب ربع النهائي. وتحتاج المولودية إلى انتصار أو تعادل على الأقل من أجل الحفاظ على صدارتها، ضمن المجموعة التي ضمت أيضا بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي رفقة مبابان سوالوز السوازيلاندي. ورغم التعب والغيابات الكثيرة التي ستعرفها تشكيلة كمال مواسة إلا أن العميد عازم على مواصلة المشوار في دور المجموعات دون هزيمة، وهو ما أكده اللاعبون قبل السفرية إلى تونس. وأجرى الفريق أمس آخر حصة تدريبية في نفس توقيت المباراة على الملعب الذي سيحتضنها، حيث حاول مواسة ضبط تشكيلته الأساسية ووضع اللمسات الأخيرة قبل المواجهة

الشناوة حاضرون بقوة وتعرضوا إلى اعتداءات من الشرطة التونسية

يصنع أنصار المولودية الحدث في تونس منذ أزيد من 4 أيام، ومن المنتظر أن يفوق عددهم 5 آلاف مناصر، حيث أحدث الشناوة حال طوارئ في شوارع العاصمة تونس وكذا مدينة سوسة، وتعرض عدد منهم إلى اعتداءات وحشية من قبل الشرطة المحلية بالحمامات أثناء تحضيرهم للقيام بكراكاج، وأسفر الاعتداء عن إصابة العديد منهم.

قاسم وعزي يصران على المشاركة وحشود ظهيرا أيسر

رغم معاناة الثنائي قاسم وعزي من آلام حادة بسبب الإصابة، إلا أنهما مصران على المشاركة في مواجهة اليوم، لاسيما في ظل النقائص التي ستعرفها التشكيلة، وسيعوض قاسم اللاعب قراوي المعاقب ويلعب إلى جانب شريف الوزاني المرشح أساسيا، فيما سيشغل عزي الرواق الأيمن لتعويض حشود الذي سيلعب ظهيرا أسير لخلافة زميله المصاب بدبودة.

مواسة: «لا تهمنا الصدارة أو الوصافة فنحن مستعدون لمواجهة أي فريق في ربع النهائي»

أكد كمال مواسة أن فريقه سيسعى لتقديم مباراة في المستوى، ولا تهمه المرتبة الأولى أو الثانية، مبرزا أن لاعبيه عانوا كثيرا هذا الموسم، وقال: «التعب سيكون عدونا، وتمنينا في القرعة أن نتأهل رفقة الصفاقسي وهو ما حصل، واليوم التشكيلتان ستلعبان براحة، ولا يهم المركز الأول أو الثاني، ولا نفضل فريقا أو آخرا في ربع النهائي فالفرق الـ 8 المتأهلة إلى هذا الدور كلها قوية».

ل صحراوي