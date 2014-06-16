مولودية الجزائر تواجه النادي الافريقي التونسي أو الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي كأس الكنفيديرالية

يواجه فريق مولودية الجزائر النادي الافريقي التونسي أو الفتح الرباطي المغربي في داربي مغاربي خلال الدور ربع النهائي لكأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بعدما أنهى هذان الفريقان دور المجموعات في المرتبتين الأولى والثاني على التوالي للمجموعة أ التي أسدل الستار عن فعالياتها مساء أمس الجمعة بإجراء الجولة السادسة والأخيرة.

ويقابل النادي الجزائري نظيره الافريقي التونسي في حال ما تمكن من الاحتفاظ بصدارة الفوج ب بعد اللقاء الأخير الذي سيجمعه على ميدان ملاحقه المباشر، الصفاقسي التونسي، اليوم السبت (00ر18 سا بالتوقيتين الجزائري والتونسي).. وفي صورة خسارة المولودية، فإنها ستقابل في الدور المقبل الفتح الرباطي.

وأنهى النادي الافريقي، الذي يضم في صفوفه اللاعبين الجزائريين ابراهيم شنيحي ومختار بلخيتر، دور المجموعات في الصف الأول لمجموعته ب12 نقطة وذلك بفضل فوزه العريض على ضيفه الأوغندي كامبالا سيتي برباعية نظيفة، فيما تمكن الفتح الرباطي من قلب تأخره على أرضه أمام ريفر النيجيري (2-1)، لينتزع البطاقة الثانية بفارق الأهداف عن كامبالا سيتي، حيث احتلا الناديان المرتبة الثانية بتسع نقاط لكل منهما.