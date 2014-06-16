زطشي يقصف رواروة بالثقيل ويكشف:

«نحن بحاجة إلى مراكز تكوين وليس الاستثمار في بناء فندق»

وجه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي خلال ندوته الصحفية التي نشطها بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى أمس، صفعة موجعة لمحمد روراوة، بعدما انتقد مشروع هذا الأخير ببناء فندق في سيدي موسى.

واصل خير الدين زطشي سياسة القضاء على كل ما تركه محمد روراوة، وأكد أمس أن هيئته أوقفت رسميا مشروع بناء فندق بسيدي موسى، وقال: «اقترحت على مكتبي إيقاف مشروع بناء الفندق، وتمت المصادقة على الأمر». ووجه زطشي انتقادات مباشرة لروراوة قائلا: «600 مليار لبناء فندق؟ نحن نحتاج إلى تطوير كرة القدم وليس الاستثمار». كما أبرز ذات المتحدث أنه قرر بناء 4 مراكز تكوين بدلا عن ذلك، وأضاف: «ستكون هذه المراكز موزعة على أربع نقاط من التراب الوطني (شرق وغرب وشمال وجنوب)، وسنعين الأندية التي ستستفيد منها مستقبلا، ويجب العمل على التكوين في الجزائر». وجاءت خرجة زطشي لتؤكد نيته في تكوين لاعبين قادرين على تدعيم المنتخب الأول في المستقبل القريب، وهي الأهداف التي سطرها سابقا، كما أوضح أن الفاف مطالبة باستغلال البحبوحة المالية التي بحوزتها، وختم قائلا: «ما دمنا نملك الأموال فلم لا نستثمر في التكوين بدل الانتظار إلى غاية نهاية مشروع بناء فندق للاستفادة من مداخيله».

محمد لمين صحراوي