الشناوة يتهمون لاعبيهم بخيانة الفريق للثأر لعمر غريب

اتهم أنصار مولودية الجزائر لاعبي فريقهم بخيانة ألوان وتاريخ النادي، للثأر للرئيس المقال عمر غريب، بعد الخسارة المذلة التي تعرض لها رفقاء حشود في تونس أول أمس، أمام النادي الصفاقسي برباعية نظيفة.

أنهت تشكيلة مولودية الجزائر دور المجموعات من منافسة كأس الكاف بطريقة مهينة، بعدما انقاد الفريق لهزيمة نكراء برباعية كاملة لدى نزوله ضيفا على النادي الصفاقسي في لقاء تحديد صاحب الصدارة بعدما تأهل الفريقان إلى ربع النهائي قبل الجولة الختامية، وكانت المولودية التي تلقت هدفا مبكرا بحاجة إلى تعادل فقط لتضمن الريادة، غير أنها تلقت 3 أهداف أخرى في الوقت الإضافي من المباراة، وهي الثلاثية التي أدخلت الشكوك في نفوس أنصار العميد الذين اتهموا لاعبيهم بالولاء بطريقة غير مباشرة لرئيسهم عمر غريب، وأجمع الشناوة خاصة منهم من تنقل بأعداد غفيرة إلى تونس، على أن فريقهم يعاني من تكتلات في صفوفه، تقودها مجموعة من اللاعبين تحسب على غريب، وأكد الشناوة أن هؤلاء اللاعبين الذين تم ذكر أسمائهم وهم من ركائز الفريق يتقدمهم شاوشي وحشود وقاسم تعمدوا الخسارة بتلك الطريقة حتى يبعثوا رسالة مشفرة إلى مسؤولي سوناطراك للإبقاء على غريب. وبعد هذه الهزيمة تراجعت المولودية إلى الوصافة برصيد 11 نقطة وستواجه النادي الإفريقي التونسي في ربع النهائي، وستلعب مباراة الذهاب يوم 8 أو 9 أو 10 سبتمبر المقبل بالجزائر، فيما يلعب الإياب في تونس يوم 15 أو 16 أو 17 من ذات الشهر.

غريب لن يعود وقاسي السعيد رفقة مازة مرشحان لخلافته





أكدت مصادر مقربة من شركة سوناطراك أن مسؤولي هذه الأخيرة قرروا بشكل نهائي عدم السماح لعمر غريب بالعودة من جديد إلى الفريق، عكس بيان رئيس مجلس الإدارة لاج الذي قال فيه إن غريب نال عطلة شهر، وأوضحت ذات المصادر أن الشركة النفطية باشرت التحضير لمرحلة ما بعد غريب، وتتجه نحو تعيين الثنائي مازة وقاسي السعيد لخلافته، من أجل الشروع في عملية تسريح اللاعبين وتجديد عقود الذين انتهى ارتباطهم بالفريق، بالإضافة إلى وضع قائمة اللاعبين المستهدفين تحسبا لضمهم إلى التشكيلة.