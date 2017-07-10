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فيما تخلى عن 10 عناصر في الميركاتو الحالي

الاكتفاء بانتداب 7 لاعبين مخاطرة وإدارة «سي أس سي» مطالبة بمراجعة حساباتها

  10 جويلية 2017 - 10:35   قرئ 408 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
الاكتفاء بانتداب 7 لاعبين مخاطرة وإدارة «سي أس سي» مطالبة بمراجعة حساباتها

بعد أن أكد المناجير العام طارق عرامة في وقت سابق أن النادي الرياضي القسنطيني سيكتفي بانتداب سبعة لاعبين خلال فترة التحويلات الشتوية، بطلب من المسؤول الأول عن العارضة الفنية للخضورة عمراني الذي قرر عدم جلب كثير من اللاعبين الجدد، لكن تبقى هذه الخطوة مخاطرة من قبل القائمين على شؤون عميد الأندية الجزائرية، بالنظر لما قد ينجم عنها من انعكاسات خلال الموسم المقبل.

ومن شأنها أن تجعل مشوار فريق شباب قسنطينة صعبا. وبالحديث عن الحركية التي يعرفها بيت الشباب في الفترة الحالية بعد نهاية الموسم، فإن المدرب عبد القادر عمراني قام بالتخلي عن عشرة لاعبين بوضعهم في قائمة المسرحين، ويتعلق الأمر المدافع مازاري، اللاعب المغترب شرفة، الحارس الشريف مارتان، متوسط الميدان سامر وكذا مسعود غربي، إضافة إلى عدم تجديد عقود كل من المهاجم مانوتشو، الحارس سيدريك، ناهيك عن طرد كل من عودية وصديقي قبل نهاية الموسم، فيما سيكتفي الطاقم الفني بجلب سبعة لاعبين فقط خلال الميركاتو الحالي.
 
التعداد سيتوقف عند 19 لاعبا

بالعودة إلى قرار الطاقم الفني بقيادة عمراني وكذا الإدارة المتمثل في جلب سبعة لاعبين خلال فترة التحويلات الصيفية، فإن تعداد الكتيبة الخضراء والسوداء خلال الموسم المقبل سيكون تسعة عشر لاعبا من الأكابر، على اعتبار أن التقني التلمساني احتفظ باثنتي عشر لاعبا، ويتعلق الأمر بالحارس ليمان، بحري، بن شريفة، زعلاني، بن عيادة، كبال، زرارة، بزاز، ربيح، بلخير، بلعميري، طيب.
 
إبقاء رباعي الآمال مع الأكابر جيد، لكن..

من جهة أخرى، بعدما قام المسؤول الأول عن العارضة الفنية للخضورة بالاحتفاظ باثنتي عشر لاعبا من الموسم المنقضي، فإنه قرر الابقاء على لاعبي الآمال في الفريق الأول، ويتعلق الأمر بخنطيط، بوشريحة، قبايلي وكذا رجم، وهي خطوة إيجابية من خلال الاهتمام ومنح الفرصة للشبان من أجل التأكيد، لكن يبقى غياب عنصر الخبرة لدى هؤلاء اللاعبين الشبان مهما ولابد من تباحثه، لتجنيبهم الضغط مثلما حدث الموسم الماضي.
 
استغلال أكبر قدر من الإجازات يبقى ضروريا

من دون شك فإن قرار المدرب عبد القادر عمراني جلب سبعة لاعبين راجع في الأصل إلى رغبة مسؤولي المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار إلى تخفيض كتلة الأجور مقارنة بما كان عليه الحال الموسم الماضي، لكن الرجل الأول بالجهاز الفني مطالب بإعادة النظر في هذا الأمر والاستفادة من أكبر قدر ممكن من الإجازات المسموح بها من قبل الاتحادية الوطنية لكرة القدم.
 
الإصابات من شأنها أن تخلط حسابات الطاقم الفني

من بين الأمور التي يجب على المسؤول الأول عن العارضة الفنية للنادي الرياضي القسنطيني أخذها بعين الاعتبار بخصوص الانتدابات والاستفادة من أكبر قدر ممكن من الإجازات هي الإصابات، على اعتبار أن ملاحقة لعنة الإصابات للاعبي الشباب مثلما كان عليه الحال الموسم المنقضي من شأنه أن يخلط حسابات المدرب عبد القادر عمراني الذي قد يجد نفسه في ورطة حقيقية، لاسيما أن النادي الرياضي القسنطيني طالما عانى من مثل هذه الأمور منذ عودته إلى حظيرة الرابطة الأولى منذ سبع سنوات من الآن.
التنافس على اللقب أو الأدوار الأولى يتطلب تعدادا ثريا
على صعيد آخر، سيدخل النادي الرياضي القسنطيني الموسم المقبل بطموحات كبيرة بالنظر للإمكانات الكبيرة المتوفرة من قبل ملاك عميد الأندية الجزائرية، لكن ما تجب الإشارة إليه أن التنافس على لقب البطولة أو لعب الأدوار الأولى يتطلب تعدادا ثريا ولاعبين من المستوى العالي قصد دخول المنافسة بقوة ومزاحمة الأندية التي تنافس على الألقاب.
 
محمد أدم
 

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