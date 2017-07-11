منافسه في الدور المقبل فاز بلقاء واحد من أصل 5 لعبها في دور المجموعات!

سوسطارة أمام طريق مفتوح لبلوغ نصف نهائي الشامبينز ليغ

أكدت تشكيلة اتحاد العاصمة قوتها في المجموعة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا بعد تأهلها في الصدارة بجدارة واستحقاق عقب رباعية دكت بها شباك الضيف كابس يونايتد الزيمبابوي أول أمس ضمن الجولة 6 والأخيرة.

بالقوة الرابعة أنهى اتحاد العاصمة دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وتأهل إلى ربع النهائي بجدارة واستحقاق عن مجموعة صعبة ضمت الأهلي الليبي الذي جاء في الوصافة والزمالك المصري بالإضافة إلى منافس الاتحاد في جولة الختام نادي كابس الزيمبابوي، وتبدو الأمور في صالح أشبال المدرب بول بوت في المنافسة الإفريقية والطريق مفتوح أمامهم لبلوغ المربع الذهبي لأغلى المنافسة الإفريقية، بعدما جنبتهم عقوبات الفيفا في حق الاتحادية السودانية مواجهة نارية أمام نادي المريخ وأوقعتهم في مواجهة صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى نادي فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي الذي يبقى في المتناول نوعا ما، باعتبار أنه لعب 5 مباريات من أصل 6 (قبل عقوبة الفيفا في حق ممثلي السودان) وفاز بلقاء واحد، بالإضافة إلى أن ممثل الجزائر سيستفيد من أفضلية لعب مباراة الإياب بالجزائر يوم 16 من سبتمبر المقبل بعد أسبوع من لقاء الذهاب المقرر يوم 9 من ذات الشهر بملعب دو زيمبيتو.

الاتحاد يتصدر قائمة أحسن هجوم في مرحلة المجموعات

رباعية رفقاء المتألق زيري حمار في مرمى ممثل الكرة الزيمبابوية رفعت حصيلة الفريق إلى 12 هدفا في صدارة أحسن هجوم في مرحلة المجموعات بمعدل هدفين في كل مباراة، فيما جاء دفاع الاتحاد كأحسن دفاع في مجموعته بتلقيه 5 أهداف فقط والثالث في المجموعات الأربعة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن الفريق يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق حلم يراود المسامعية منذ وقت طويل وهو تعليق «نجمة» إفريقية على قميص النادي. بول بوت: «نملك كل الإمكانيات للوصول إلى أبعد محطة»

أكد التقني البلجيكي بول بوت مدرب اتحاد العاصمة أن تشكيلته تمتلك كل المقومات من أجل بلوغ أبعد محطة في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وجاءت تصريحات بوت عقب الفوز برباعية أمام كابس يونايتد الزيمبابوي وبلوغ ربع نهائي المنافسة وقال: «حققنا فوزا رائعا وتأهلا مستحقا، وأشكر اللاعبين لأنهم قدموا أفضل مباراة إفريقية هذا الموسم». وأضاف البلجيكي: «أعتقد أننا نملك تشكيلة ثرية ويمكننا الوصول إلى أبعد محطة ممكنة، وهذا وما نتماه، وسنعمل على ذلك مستقبلا». وفي ختام حديثه أوضح بوت أن موسم الاتحاد كان شاقا بسبب كثرة المباريات والمنافسة الإفريقية، إلا أنه عبر عن رضاه عن النتائج المحققة، لاسيما أن الفريق أنهى البطولة المحلية في المركز الثالث وبلغ ربع نهائي الشامبينز ليغ.