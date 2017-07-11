منافسه في الدور المقبل فاز بلقاء واحد من أصل 5 لعبها في دور المجموعات!
سوسطارة أمام طريق مفتوح لبلوغ نصف نهائي الشامبينز ليغ
أكدت تشكيلة اتحاد العاصمة قوتها في المجموعة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا بعد تأهلها في الصدارة بجدارة واستحقاق عقب رباعية دكت بها شباك الضيف كابس يونايتد الزيمبابوي أول أمس ضمن الجولة 6 والأخيرة.
بالقوة الرابعة أنهى اتحاد العاصمة دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وتأهل إلى ربع النهائي بجدارة واستحقاق عن مجموعة صعبة ضمت الأهلي الليبي الذي جاء في الوصافة والزمالك المصري بالإضافة إلى منافس الاتحاد في جولة الختام نادي كابس الزيمبابوي، وتبدو الأمور في صالح أشبال المدرب بول بوت في المنافسة الإفريقية والطريق مفتوح أمامهم لبلوغ المربع الذهبي لأغلى المنافسة الإفريقية، بعدما جنبتهم عقوبات الفيفا في حق الاتحادية السودانية مواجهة نارية أمام نادي المريخ وأوقعتهم في مواجهة صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى نادي فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي الذي يبقى في المتناول نوعا ما، باعتبار أنه لعب 5 مباريات من أصل 6 (قبل عقوبة الفيفا في حق ممثلي السودان) وفاز بلقاء واحد، بالإضافة إلى أن ممثل الجزائر سيستفيد من أفضلية لعب مباراة الإياب بالجزائر يوم 16 من سبتمبر المقبل بعد أسبوع من لقاء الذهاب المقرر يوم 9 من ذات الشهر بملعب دو زيمبيتو.