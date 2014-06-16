بوحفص اعتبر القرار غير احترافي

بن شيخة يخالف التوقعات ويتراجع عن تدريب شباب بلوزداد

عرف بيت شباب بلوزداد خلال الساعات الأخيرة أحداثا متسارعة، كان أبرزها تراجع المدرب عبد الحق بن شيخة عن قرار الإشراف على العارضة الفنية لشباب بلوزداد خلال الموسوم الكروي المقبل.

يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة فقط عن الموافقة المبدئية التي أبداها التقني الجزائري لرئيس شباب بلوزداد محمد بوحفص لتولي تدريب شباب بلوزداد بداية من الأسبوع المقبل.

مباشرة الاستقدامات دون استشارته وراء تراجعه

أفادت مصادر مقربة من بيت الشباب أنّ السبب الرئيس الذي كان وراء تراجع عبد الحق بن شيخة عن تدريب أبناء العقيبة هو مباشرة رئيس النادي الاستقدامات دون استشارته، وأشارت مصادرنا في هذا الصدد إلى استقدام لاعبي اتحاد سيدي بلعباس زناسني ولعباني اللذين وقعا لموسمين مع الفريق. ولم يستبعد مصدرنا أن يكون قرار تراجع بن شيخة راجعا إلى العرض الذي تلقاه من نادٍ تونسي لم يكشف عن هويته، وهو الأمر الذي جعله ياراجع عن تدريب شباب بلوزداد، رغم أنه منح موافقته للإدارة.

بوحفص: «تراجع بن شيخة قرار غير احترافي»

لم يهضم رئيس شباب بلوزداد قرار بن شيخة القاضي بالعدول عن خوض تجربة ثانية مع أبناء العقيبة، حيث قال بوحفص في تصريحات صحفية إن قرار المدرب السابق لاتحاد طنجة عبد الحق بن شيخة غير احترافي، ولا يمت بصلة للمبادئ الرياضية.

بلوزداد يريد خطف خذايرية من الوفاق

على صعيد آخر، أوضح مصدر حسن الاطلاع أن فريق شباب بلوزداد دخل سباق الظفر بخدمات الحارس خذايرية خلال فترة التحويلات الصيفية، ويعول النادي العاصمي على وجود الحارس الدولي السابق في نهاية عقده مع النسر السطايفي من أجل انتدابه، ومن دون شك فإن رئيس الوفاق لن يقف مكتوف اليدين، وسيحاول إقناع حامي عرين الوفاق بالبقاء ومواصلة المغامرة مع أصحاب الزي الأسود والأبيض.

ق ر