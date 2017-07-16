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شرفة منتظر بقسنطينة للتفاوض حول فسخ العقد

ابتعاد بن عياد عن شباب قسنطينة يورّط عرامة

  16 جويلية 2017 - 10:44   قرئ 403 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
ابتعاد بن عياد عن شباب قسنطينة يورّط عرامة

أوضح مصدر حسن الاطلاع أن المناجير العام عرامة يمرّ بوضع لا يحسد عليه في الفترة الحالية، بالنظر لعدم تمكنه من إبرام صفقة مهاجم سريع غليزان بن عياد، وأكثر من ذلك فإن مسؤول الإدارة في ورطة حقيقية على اعتبار أن ابن العاصمة ابتعد عن النادي الرياضي القسنطيني، بسبب إصرار إدارة «الرابيد» على إبقائه وعدم تسريحه خلال الميركاتو الحالي.

 
 كما أن خلو سوق الانتقالات من مهاجمين من المستوى العالي زاد من متاعب عرامة، لاسيما أن السنافر في انتظار قيام الإدارة بإبرام صفقات من العيار الثقيل. 
 
بلخير يتعافى من إصابته

قام مهاجم شباب قسنطينة بلخير قبل انطلاق التحضيرات الخاصة بالموسم المقبل بتكثيف العلاج عن الإصابة التي يعاني منها على مستوى الغضروف، حيث تخلص اللاعب الوهراني منها بعد أن خضع منذ نهاية الموسم المنقضي لحصص التقوية بإحدى العيادات الخاصة مثلما طُلب منه. وللتذكير فإن المهاجم تجنب إجراء العملية الجراحية التي كان سيخضع لها لنزع الغضروف، بعد أن طمأنه أحد الأطباء بقدرته على اللعب بصورة طبيعية دون إجرائها شريطة تكثيف العلاج في الفترة الماضية. وعاد اللاعب بلخير أمس من تركيا أين قضى عطلته الصيفية هناك، ومن المنتظر أن يجل بمدينة الجسور المعلقة في اليومين المقبلين من أجل مباشرة التحضيرات مع النادي الرياضي القسنطيني تحسبا للموسم المقبل.
 
شرفة سيتفاوض مع الإدارة

على صعيد آخر، أبرزت مصادر موثوقة أن المدافع المحوري شرفة الموجود في قائمة المسرّحين التي أعدّها المدرب عبد القادر عمراني مع نهاية الموسم الحالي منتظر بمدينة الجسور المعلقة من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع مسؤولي النادي الرياضي القسنطيني حول الصيغة المناسبة لفسخ العقد بالتراضي، ومن دون شك فإن مهمة المناجير العام عرامة لن تكون سهلة في إقناع اللاعب المغترب بإنهاء ارتباطه مقابل التخلي عن جزء من مستحقاته، على اعتبار أن شرفة لا ينوي فسخ العقد دون الحصول على تعويضات بعد أن تم إدراجه في قائمة المسرّحين. وللتذكير فإن الإدارة فسخت عقد كل من متوسط الميدان غربي وكذا المدافع المحوري مازاري، في انتظار البقية في صورة شرفة وسامر، إضافة إلى الحارس الشريف مارتن.
 
محمد أدم
 

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