تحسبا للموسم الكروي المقبل وبحضور الوافدين الجدد

شبيبة القبائل تباشر التحضيرات في المركز الرياضي لتيكجدة

إلا أن الاختيار في الأخير وقع على مركز تيكجدة الذي تتوفر فيه كل وسائل الاسترجاع، وسيدوم 15 يوما قبل برمجة تربص ثانٍ لإجراء وديات مع فرق أخرى، وقد يكون بنسبة كبيرة في عين الدراهم التونسية.

بداية التحضيرات بـ23 لاعبا والتركيز سيكون على الجانب التقني

دخل أشبال الثنائي رحموني-موسوني في تربص لمدة أسبوعين في مركز التحضيرات بتيكجدة منذ أمس، حيث حضره 23 لاعبا بمن فيهم المستقدمون الجدد، ويتعلق الأمر بكل من جعبوط (اتحاد بسكرة)، سعدو وبوخنشوش (أولمبي المدية)، شتي (شبيبة الساورة). وسيركز طاقم التدريب على الجانب التقني الذي اشتكى الفريق منه كثيرا خلال الموسم الماضي، بعدما لوحظ أن اللاعبين يعانون من نقص كبير في هذا الجانب. وستخصص المرحلة الثانية من التحضيرات للجانب البدني، حيث ستكون محطة عين الدراهم فرصة لتحضير المجموعة بدنيا، بعد أن عين المسيرون محضرا بدنيا جديدا «عيسى رامبي» الذي عمل مع رحموني وموسوني حينما أشرفا على كل من مولودية بجاية ومولودية سعيدة، فيما يركز الثنائي على الانضباط، حيث اجتمعا بكل اللاعبين وطالباهم بالعمل على إنجاح هذه المرحلة الأولى من التربص بالمواظبة على الحصص التدريبية واحترام التعليمات.

الشبيبة تواصل الاستقدامات وعبدات سيكون الوافد الجديد

عن جديد الاستقدامات، يلح الطاقم الفني على استقدام مدافع اتحاد الحراش يوسف عبدات الذي تفاوض منذ مدة مع رئيس «الكناري» إلا أنه ينتظر قرار لجنة المنازعات بخصوص الطعن الذي أودعه ضد إدارة «الصفراء» بشأن مستحقاته العالقة، قبل أن يتخذ أي قرار بخصوص التحاقه بنادي «جرجرة» من عدمه. في ذات السياق، يبدو أن رحيل بلال ميباركي –رغم أن عقده ينتهي في ديسمبر المقبل- إلا أن الإدارة لم تتصل به ليكون معنيا بتحضيرات ما قبل الموسم، فيما ينوي اللاعب التنقل إلى تيكجدة في وقت تجاهله المسؤولون، ويدين لهم بـ 5 رواتب لم تسدد إلى حد الآن ولا أحد حدثه عن مسألة التسريح.

ق ر