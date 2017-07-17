التونسي نبيل الكوكي مرشح لتدريب شباب بلوزداد

يعيش بيت شباب بلوزداد غليانا منذ تراجع الناخب الوطني الأسبق عبد الحق بن شيخة عن تدريب الفريق، وهو ما اعتبره الرئيس بوحفص قرارا غير احترافي، فيما تتحدث مصادر عن احتمال قدوم التقني التونسي نبيل الكوكي للإشراف على العارضة الفنية لبلوزداد الموسم المقبل بعد تجربته في البطولة السودانية التي انتهت بإقالة سببها سوء النتائج.

كشفت مصادر إعلامية عن مفاوضات جارية حاليا بين إدارة الرئيس بوحفص والمدرب التونسي نبيل الكوكي لخلافة بادو زاكي على العارضة الفنية البلوزدادية، حيث ينال المدرب التونسي إجماع مجلس إدارة الفريق المتوج بكأس الجمهورية للموسم المنقضي. وسبق للمدرب المذكور أن تولى تدريب أهلي برج بوعريريج قبل نحو موسمين، لكن مهمته لم يكتب لها النجاح، لأسباب إدارية، قبل أن يخوض تجربة مع نادي الهلال السوداني قبل أن يقال من منصبه بسبب النتائج السلبية مطلع هذا الشهر.

من جهة أخرى، اتصل بعض المسيرين بمدرب دفاع تاجنانت السابق ليمين بوغرارة الذي التحق بأهل برج بوعريريج، لكن إدارة هذا الأخير رفضت اقتراح الحارس الدولي الأسبق بفسخ العقد، وبالتالي لن يدرب بلوزداد كما كان منتظرا.

مسألة المستحقات تطفو على السطح





ذكرت مصادر مطلعة أن 15 لاعبا من تشكيلة فريق حي «لعقيبة» أودعوا طعونا لدى لجنة المنازعات التابعة للرابطة الوطنية، مطالبين بتسوية مستحقاتهم العالقة، بعد أن نفد صبرهم ولم يف بوحفص بوعوده بعد نيلهم كأس الجزائر، ومن ضمنهم كل من يحي شريف، دراوي، نياطي، بوعزة وبلايلي.

من جهة أخرى، عبر عدة لاعبين عن نيتهم في مغادرة النادي العاصمي، ومنهم يحي شريف رغم أنه ما زال مرتبطا بعام واحد، فيما أشارت أخبار إلى أن اللاعب قد تلقى عرضا من فريقه السابق شبيبة القبائل للعودة إلى صفوف «الكناري»، وهو متحمس لذلك، فيما أبدى الرئيس تمسكه بنياطي الذي يريد تغيير الأجواء.

أما عن الاستقدامات فيبدو أن الإدارة مهتمة بخدمات مهاجم اتحاد بلعباس زواري، إلا أن المفاوضات لم تباشر بعد، فيما يحاول المسيرون التفكير في الطريقة التي ستتم بها تسوية الديون العالقة، خصوصا فيما يتعلق بسبل دفع أجور اللاعبين المحسوبة على الموسم الفارط، حتى يسمح للنادي بالتعاقد مع لاعبين جدد.

الشباب يحتفل بالذكرى الـ 55 لتأسيسه





أقامت بلدية بلوزداد بالتنسيق مع إدارة فريق الشباب ولجنة الأنصار حفلا كبيرا أول أمس، احتضنه ملعب 20 أوت، بمناسبة مرور 55 سنة على تأسيس النادي، وحضر هذا العرس الرياضي والفني عدة لاعبين قدامى صنعوا مجد الكرة في حي «لعقيبة»، كما غنى المطرب الشعبي «سيد علي دزيري» مثنيا على تاريخ النادي كثيرا، وصنع محبو وعشاق شباب بلوزداد أجمل الصور بـ «كراكاج» في مستوى الاسم الذي يحمله الفريق، خصوصا أن هذه المناسبة تزامنت مع تتويج زملاء «شرفاوي» بكأس الجمهورية.