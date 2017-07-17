التونسي نبيل الكوكي مرشح لتدريب شباب بلوزداد

شريط الاخبار
156 عائلة بمزرعة الحاج مسعود بالمحمدية تطالب بالترحيل بلدية بوسفر في وهران..غياب المشاريع يفرض العزلة على سكانها اللاعبون الجزائريون يواصلون الهجرة نحو الدوري السعودي بودبوز يواجه مستقبلا مجهولا قبل 4 أيام من نهاية الميركاتو الكناري يضيع نقطتين ثمينتين في سباق التتويج بالدوري المنشطات تنخر جسد البطولة المنحرفة أصحاب السترات الصفراء يحتجون للأسبوع الثاني عشر بفرنسا الإعلام في الجزائر يغرق في الفوضى! مغاوير البحرية تحبط محاولات إغراق الجزائر بأكثر من 3 قناطير من الكوكايين وزارة التضامن تأمر بالتكفل الأمثل بالمتشردين تزامنا مع موجة البرد بن غبريت تأمر بالمرافقة البيداغوجية لتلاميذ الامتحانات الرسمية مقري مرشح "حمس" في رئاسيات أفريل القادم مستثمرون يُهربون الملايير باسم شركات وهمية إلى الخارج وفاة 3 أشخاص وإنقاذ 100 آخرين حاصرتهم مياه الأمطار ارتفاع حصيلة ضحايا الاختناقات الغازية إلى 46 شخصا 84 بالمائة ديون "أونساج" المحصلة في 2018 "حصّلنا 2200 مشروع بقيمة 1000 مليار سنة 2018" عائدات حفل «آيت منقلات» ستصب في فائدة الجمعيات الخيرية عهدة جديدة للرئيس بوتفليقة وهذه المشاريع "وقود" الحملة الانتخابية طرقات مقطوعة..مدن معزولة وانهيارات أرضية بسبب الاضطرابات الجوية النّقابات تهدد بالعودة إلى الإضراب منتصف فيفري وزير الخارجية المغربي يهاجم الجزائر! التهاب أسعار الخضر والفواكه والمتهم الثلوج! يوسفي يدافع عن مصانع تركيب السيارات ويرفض العودة للاستيراد مسـاهل ولافروف يتباحثان الأوضاع في ليبيا والساحل الإفريقي جنايات العاصمة تفتح ملف السطو على بنك في "السكوار" حملـــــــــة الصولــــــــد تطــــــــال قصــــــــر الدكتــــــــور سعــــــــــــــــدان! لوح يتعهد بضمان المساواة بين المترشحين للرئاسة ويتوعد من يحاول المساس بنزاهتها القانون يسمح لكل الجزائريين بالترشح هل يتكرر سيناريو شتاء 2012؟ حسبلاوي يطالب مسؤولي المستشفيات بتسديد الديون المترتبة عليها قايد صالح يشدد على اليقظة ويدعو الجزائريـــــــــــــــــــين للالتفاف حول المؤسسة العسكرية بن غبريت تحذّر النقابات من شن إضراب وطني مفتوح موجة إلقاء الإرهابيين للسلاح بالجنوب مستمرة بطل عالمي في الملاكمة يلقّن الإرهابيين فنون القتال العسكرية في ليبيا برنت حافظ على استقرار سعره في حدود 62 دولارا منذ بداية 2019 استمرار انتشار البوحمرون يستنفر وزارة الصحة ميهوبي ينهي حكم القيصر بن تركي  نتانياهو في زيارة إلى المغرب قريبا 20 مصدّرا للأخذ بالتجربة العالمية خلال المعرض الدولي ببرلين
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. رياضة محلية
  4. التونسي نبيل الكوكي مرشح لتدريب شباب بلوزداد

في ظل شغور العارضة الفنية عقب تراجع بن شيخة

التونسي نبيل الكوكي مرشح لتدريب شباب بلوزداد

  17 جويلية 2017 - 10:31   قرئ 424 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
التونسي نبيل الكوكي مرشح لتدريب شباب بلوزداد

يعيش بيت شباب بلوزداد غليانا منذ تراجع الناخب الوطني الأسبق عبد الحق بن شيخة عن تدريب الفريق، وهو ما اعتبره الرئيس بوحفص قرارا غير احترافي، فيما تتحدث مصادر عن احتمال قدوم التقني التونسي نبيل الكوكي للإشراف على العارضة الفنية لبلوزداد الموسم المقبل بعد تجربته في البطولة السودانية التي انتهت بإقالة سببها سوء النتائج. 

 
كشفت مصادر إعلامية عن مفاوضات جارية حاليا بين إدارة الرئيس بوحفص والمدرب التونسي نبيل الكوكي لخلافة بادو زاكي على العارضة الفنية البلوزدادية، حيث ينال المدرب التونسي إجماع مجلس إدارة الفريق المتوج بكأس الجمهورية للموسم المنقضي. وسبق للمدرب المذكور أن تولى تدريب أهلي برج بوعريريج قبل نحو موسمين، لكن مهمته لم يكتب لها النجاح، لأسباب إدارية، قبل أن يخوض تجربة مع نادي الهلال السوداني قبل أن يقال من منصبه بسبب النتائج السلبية مطلع هذا الشهر.
من جهة أخرى، اتصل بعض المسيرين بمدرب دفاع تاجنانت السابق ليمين بوغرارة الذي التحق بأهل برج بوعريريج، لكن إدارة هذا الأخير رفضت اقتراح الحارس الدولي الأسبق بفسخ العقد، وبالتالي لن يدرب بلوزداد كما كان منتظرا.
 
مسألة المستحقات تطفو على السطح

ذكرت مصادر مطلعة أن 15 لاعبا من تشكيلة فريق حي «لعقيبة» أودعوا طعونا لدى لجنة المنازعات التابعة للرابطة الوطنية، مطالبين بتسوية مستحقاتهم العالقة، بعد أن نفد صبرهم ولم يف بوحفص بوعوده بعد نيلهم كأس الجزائر، ومن ضمنهم كل من يحي شريف، دراوي، نياطي، بوعزة وبلايلي.
من جهة أخرى، عبر عدة لاعبين عن نيتهم في مغادرة النادي العاصمي، ومنهم يحي شريف رغم أنه ما زال مرتبطا بعام واحد، فيما أشارت أخبار إلى أن اللاعب قد تلقى عرضا من فريقه السابق شبيبة القبائل للعودة إلى صفوف «الكناري»، وهو متحمس لذلك، فيما أبدى الرئيس تمسكه بنياطي الذي يريد تغيير الأجواء.
أما عن الاستقدامات فيبدو أن الإدارة مهتمة بخدمات مهاجم اتحاد بلعباس زواري، إلا أن المفاوضات لم تباشر بعد، فيما يحاول المسيرون التفكير في الطريقة التي ستتم بها تسوية الديون العالقة، خصوصا فيما يتعلق بسبل دفع أجور اللاعبين المحسوبة على الموسم الفارط، حتى يسمح للنادي بالتعاقد مع لاعبين جدد.
 
الشباب يحتفل بالذكرى الـ 55 لتأسيسه

أقامت بلدية بلوزداد بالتنسيق مع إدارة فريق الشباب ولجنة الأنصار حفلا كبيرا أول أمس، احتضنه ملعب 20 أوت، بمناسبة مرور 55 سنة على تأسيس النادي، وحضر هذا العرس الرياضي والفني عدة لاعبين قدامى صنعوا مجد الكرة في حي «لعقيبة»، كما غنى المطرب الشعبي «سيد علي دزيري» مثنيا على تاريخ النادي كثيرا، وصنع محبو وعشاق شباب بلوزداد أجمل الصور بـ «كراكاج» في مستوى الاسم الذي يحمله الفريق، خصوصا أن هذه المناسبة تزامنت مع تتويج زملاء «شرفاوي» بكأس الجمهورية.
 
 ق.ر
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من رياضة محلية

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات