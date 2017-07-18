بوشار يوقع لـ03 مواسم في شباب بلوزداد

أمضى المدافع «سفيان بوشار» أمس، على عقد يربطه بنادي «شباب بلوزداد» لكرة القدم قادما من وفاق سطيف، لثلاثة مواسم كاملة إلى غاية 2020.

استطاعت إدارة شباب بلوزداد أن تضمن خدمات مدافع وفاق سطيف بوشار، حيث حسمت الصفقة لصالحها بعد أن كانت عدة أندية ترغب في ضمه إلى صفوفها، على غرار شباب قسنطينة.

وأمضى بوشار لمدة ثلاثة مواسم مع الشباب، بعد أن استلم وثائق تسريحه يوم الجمعة من وفاق سطيف، وسيحمل في الموسم الجديد ألوان شباب بلوزداد، وهو الذي يعتبر مدافعا متعدد المناصب إذ بإمكانه أن يلعب في المحور وكذا الرواق الأيمن. ويراهن الشباب على استثمار خبرة «بوشار» في مشاركته في كأس الاتحاد الإفريقي الموسم المقبل.

هوية المدرب الجديد ستعرف اليوم





أبرزت مصادر مقربة من بيت شباب بلوزداد أن إعلان الإدارة لاسم المدرب الجديد للفريق، سيكون صبيحة اليوم، فبعد أن تداولت عدة عناوين رياضية اسم التونسي نبيل الكوكي، أضافت أطراف أخرى اسم مواطنه والمدرب المعروف للنادي الإفريقي شهاب الليلي، إلا أن الأخبار لم تتضح بشأن الموضوع لتكشف عن حسم الرئيس بوحفص في الأمر نهائيا، فيما تأكد تسريح شرفاوي بصفة رسمية. وأكد مسيّرو المتوج بكأس الجمهورية في طبعتها الماضية أنهم سيعلنون عن هوية المشرف الأول على العارضة الفنية للنادي صبيحة اليوم، وهم الذين كانوا في رحلة بحث عن ربان جديد يقود المجموعة الموسم المقبل بعد مغادرة حامي عرين «أسود الاطلس» المغربي بادو زاكي وتراجع بن شيخة عن قرار تدريب الفريق لأسباب مجهولة.

لكروم وتاركات يواصلان المغامرة وشرفاوي يغادر





جدد كل من بلال تاريكات ولكروم عقديهما مع فريق شباب بلوزداد خاصة أنهما صارا دون التزام في نهاية الموسم، واشترط الثنائي زيادة في الراتب مقابل مواصلة المشوار، وهو ما قبله المشرفون على شؤون نادي حي «لعقيبة»، ليوافقا على التجديد لمدة موسمين، وهي الصفقة التي أسعدت الأنصار كثيرا، نظرا للمستوى الذي ظهر به الثنائي في الموسم الماضي، فيما تحصل المدافع طارق شرفاوي على أوراق تسريحه مقابل التنازل عن 6 أشهر مستحقات عالقة، بعد أن اتفق مع المسؤولين على تغيير الأجواء، حيث رشحته أطراف لتقمص ألوان نصر حسين داي الموسم المقبل.