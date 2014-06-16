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العميد لن يستقبل في 05 جويلية الموســـــــــــــــــم المقبل

مسيرو مولودية الجزائر يلـــــــــــــــــــــــــغون تربص أوروبا بسبب الأموال

  18 جويلية 2017 - 10:31   قرئ 458 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
مسيرو مولودية الجزائر يلـــــــــــــــــــــــــغون تربص أوروبا بسبب الأموال

تعيش مولودية الجزائر هذه الأيام على وقع المشاكل الإدارية، خصوصا بعد إقالة عمر غريب، حيث لم يفصل بعد في مكان إجراء التربص التحضيري، ولا جديد في ملف الاستقدامات عدا جلب لاعب اتحاد بلعباس بالغ، رغم الوعود في نهاية الموسم الفارط بضم كل من جابو، عيبود، بلايلي وكنيش، إلا أن «العميد» لم يجسد سوى صفقة واحدة.

 
اجتمع مناجير الفريق ناصر بويش بأعضاء الطاقم الفني للنادي العاصمي -على رأسهم المدرب كمال مواسة- إضافة إلى بعض المسيرين أول أمس، للحديث عن التحضيرات الخاصة بالموسم المقبل ومناقشة ملف التسريحات والاستقدامات، حيث تقرر عدم إجراء التربص المقرر بإنجلترا كما أعلن عنه من قبل، نظرا لغلاء التكاليف، حيث قدرت بمبلغ 3 ملايير، وهي التكلفة التي رفضها المسؤولون وفضلوا أن تكون التحضيرات في تونس، تركيا أو المغرب، وتخصص الأمول الباقية لملف الاستقدامات/ وسيستأنف أشبال «مواسة» التدريبات في الفاتح من أوت المقبل.
وكشف مسيرو النادي العاصمي في سياق آخر عن توقيع عقد مع مؤسسة وطنية لمدة ثلاث سنوات، وهي التي ستتكفل بتحضير القميص الجديد الذي سيرتديه اللاعبون طيلة الموسم الكروي المقبل، بداية من أول لقاء لحساب الجولة الأولى من دوري المحترف الأول، والذي سيجمعه باتحاد بسكرة يوم 16 أوت المقبل.
 
لا جديد في ملف الاستقدامات

يسود نوع من القلق في أوساط «الشناوة» بعدما لم يتمكن مسيرو المولودية من تجسيد الصفقات التي كان غريب قد حددها وتحدث عنها قبل نهاية الموسم الماضي، حيث تأكد تضييع صفقة سمير عيبود الذي أمضى رسميا لوفاق سطيف، بعد أن انتظر لفتة من مواسة الذي كان يريده منذ مدة في مجموعته، فيما بقيت الصفقات الأخرى عالقة عدا قدوم مهاجم «العقارب» بالغ، فيما ينتظر بولخوة اليوم أو غدا للتوقيع، أما عن المسرّحين فقد تم فسخ عقد خيثر، فيما سيتم تسريح كل من بوصوف، وجمعوني، ويبقى وضع ميباراكو معقدا نوعا ما بعد أن طالب المعني بما يعادل ثلاثة رواتب، وهو الأمر الذي رفضه المسيرون العاصميون. كما ذكرت مصادر مقربة من الفريق عن اقتراب مسيري شباب قسنطينة وفريق من الدوري السعودي من المدافع عبد الغني دمو قصد إقناعه بالالتحاق بهما، إلا أن الأمر لم يحسم بعد، رغم أن اللاعب حر من أي التزام وقد لا يمدد عقده مع المولودية العاصمية.
 
المدير الرياضي سيعيّن هذا الأسبوع

كشفت مصادر من بيت «العميد» عن احتمال الإعلان عن خليفة عمر غريب هذا الأسبوع، حيث تتداول أسماء عديدة حاليا مرشحة لتولي المنصب منها بن شيخة، صايفي، كاوة، قاسي السعيد وفؤاد صخري. ويسعى ملاك النادي إلى أخذ كل الوقت قبل اختيار المسؤول المناسب حتى لا تتكرر الأخطاء الماضية أين تم تعيين 6 رؤساء في ظرف 4 سنوات (عمروش، بوملة، يايسي، حاج طالب، رايسي وبتروني). 
 
«العميد» سيواصل الاستقبال في بولوغين

أكد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم محفوظ قرباج أن المولودية ستواصل استقبال منافسيها بملعب بولوغين خلال الموسم الكروي المقبل، نافيا إمكانية استقبال المنافسين بملعب 05 جويلية الذي خصص للداربيات واللقاءات الكبيرة التي تحددها الرابطة.
 
ق ر
 

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