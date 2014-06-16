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مخلوفي يغيب عن مونديال ألعاب القوى في لندن

  18 جويلية 2017 - 15:03   قرئ 553 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
مخلوفي يغيب عن مونديال ألعاب القوى في لندن

أعلن العداء الجزائري "وفيق مخلوفي غيابه عن البطولة العالمية لألعاب القوي المقررة من 4 إلى 13 أوت المقبل بلندن بسبب إصابة قديمة على مستوى الساق، وهو صاحب فضيتي مسافة 800 و1500 متر في الألعاب الأولمبية 2016 التي إحتضنتها ريو ديجانيرو البرازيلية.

قال البطل الأولمبي الجزائري توفيق مخلوفي على هامش حظوره البطولة العربية لألعاب القوى بتونس لوكالة الأنباء الجزائرية " تجددت الإصابة التي تعرضت لها على مستوى الساق خلال فترة التحضيرات التي كنت أقوم بها، حيث أخلطت هذه الإصابة برنامج التحضيرات بشكل كامل، وبعد فترة طويلة من التفكير قررت الغياب عن البطولة العالمية لألعاب القوى التي ستحتضنها لندن، وذلك بما انني لا أمتلك كامل المؤهلات البدنية التي تسمح لي بالدفاع عن كامل حظوظي خلال هذه البطولة العالمية ".

واضاف "أنا جد متأسف لغيابي عن هذه المنافسة، وأعبر عن أسفي لكل الشعب الجزائري ومحبي توفيق مخلوفي، كنت أرغب في إدخال السعادة والبهجة على كل الجزائريين كما تعودت على فعله دائما، لكن للأسف لم أتمكن من ذلك وأنا أفضل الخضوع لفترة العلاج من أجل العودة بكل قوة مستقبلا".

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