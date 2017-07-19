ناجي يتجه لمغادرة وفاق سطيف هذه الصائفة

أبرز مصدر حسن الاطلاع أن المهاجم ناجي يتجه نحو مغادرة وفاق سطيف خلال هذه الصائفة، حيث إن اللاعب يرفض أي مقترح من إدارة النادي بخصوص تخفيض راتبه الشهري مقابل مواصلة المغامرة مع أصحاب الزي الأسود والأبيض، إذ من المنتظر أن تعرف القضية تطورات جديدة عند التقاء المهاجم برئيس الفريق حسان حمّار الذي يصر على تخفيض راتبه.

ولو أن مصدرا مطلعا أشار إلى أن ناجي سيكون خارج حسابات المدرب خير الدين مضوي بنسبة كبيرة.

حمّار مستاء من العمري





أوضح مصدر حسن الاطلاع أن رئيس الفريق حسان حمّار مستاء كثيرا من متوسط الميدان العمري الذي التحق مؤخرا بصفوف شباب قسنطينة، حيث اعتبر أن اللاعب السطايفي لم يكن على قدر الثقة والكلمة التي منحها للقائمين على شؤون النادي السطايفي من أجل تجديد عقده مع أصحاب الزي الأسود والأبيض لموسمين. وللتذكير فإن إدارة الوفاق ضربت موعدا للاعب بعد نهائي كأس الجمهورية من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن العمري أغلق هاتفه ولم يرد على المكالمات قبل أن يرسم انضمامه للخضورة.

سيجتمع مع كنيش نهاية الأسبوع الجاري





من جهة أخرى، سيكون الرجل الأول في الإدارة على موعد للقاء المدافع المحوري كنيش نهاية الأسبوع الحالي، من أجل التباحث حول مسألة مواصلة اللعب بقميص النادي السطايفي من عدمه. ومن المنتظر أن يتم الفصل بشكل نهائي في مسألة اللاعب العاصمي، خاصة أن حمّار يرغب في تحويل اهتماماته لمسائل أخرى عالقة. من جانب آخر، يضع القائمون على شؤون الفريق السطايفي خيارات احتياطية في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود مع المدافع كنيش.