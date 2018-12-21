شواطـئ البحـر قبلـة العاصمييـن يومـــــي العيد

تزامن عيد الفطر المبارك مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الشيئ الذي جعل الكثير من العائلات تفضل قضاء أيام العيد على شواطئ البحر هروبا من الحر وجلبة الزوار والأطفال، فما إن انتهت صلاة العيد وتم تبادل التهاني بعض الأقارب والأصدقاء حتى جهزت العائلات نفسها متجهة إلى أقرب شاطئ يصادفها، بعد أن حرموا من السباحة طيلة الفترة الماضية بسبب الصيام.

بعد أن فرغ المصلون من أداء صلاة العيد التي يحرص الجزائريين على تأديتها وخروجهم للتغافر والتراحم فيما بينهم وقضاء الفترة الصباحية في المنزل، توجه العديد من الشباب وكذا العائلات إلى شواطئ البحر للاستمتاع بنسمات باردة والسباحة في آن واحد، حيث لن يقتصر هذا الاستجمام على يومي العيد فقط بل على كل أيام الأسبوع المتبقية قبل العودة الى روتين العمل من جديد في ظروف مناخية حارة و لم يقتصر الولوج إلى شواطئ البحر على العائلات فقط بل حتى الشباب سجلوا حضورهم بكثرة و فضلوا الالتقاء و التسامر أمام خرير المياه وزرقة البحر.

اقبال منقطع النظير على شاطئ «ديكا بلاج»





عرف شاطئ ديكا بلاج بعين طاية شرق العاصمة توافد عشرات العائلات إليه بداية من أول يوم من عيد الفطر المبارك نظرا لتنوع وسائل المتعة و الترفيه التي جندت لاستقبال المصطافين الذين بدوا متعبين بعد شهر من الصيام و الجري وراء القفة و كسوة العيد، و نحن نتجول على الشاطئ وجدنا الكثير من الطاولات الموضوعة عليه و التي التفت حولها عائلات كبيرة العدد كان من بينها عائلة «سلامي «القادمة من «هراوة» و التي قالت لنا ربتها سميحة أنه تم الاتفاق مع أفراد العائلة المقربين من أجل قضاء العيد بعيدا عن المنزل من أجل تغيير الروتين وإدخال نوع من الترفيه و التجديد خاصة على نساء العائلة اللواتي انهكهن الطبخ و باقي الاعمال المنزلية طيلة الشهر الكريم ووافق الرجال على ذلك فالتقوا بعد صلاة العيد بالبيت العائلي الكبير أين تلقوا التهاني ثم انطلقوا الى الشاطئ كل واحدة منهن جلبت الحلويات و بعض المأكولات و اجتمع الجميع بحلة جديدة جعلت الأطفال مستمتعين و الكبار مستريحين .

مثل هذه العائلة كانت مجموعة مكونة من 5 أصدقاء تقوم بلعب مباراة في كرة القدم على الشاطئ اذ قال لنا «حميد» البالغ من العمر 19 سنة انه اتى من الجزائر العاصمة رفقة أصدقائه من اجل الاستمتاع بقسط من الراحة خاصة وأنهم اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا وأن كل الزوار الذين سيتقدمون لتقديم التهاني سيسألونه عن المجهودات التي بذلها وهروبا من السؤال والقيل والقال وثرثرة النساء اتفق هو وأصدقائه على قضاء اليوم بشاطئ «ديكا بلاج «.

ونظرا لهدوء الشاطئ الذي يعتبر الوحيد الذي لم تسجل فيه حالات غرق منذ 04 سنوات متتالية تقريبا كما سخرت الجهات المسؤولة اليد العاملة لهذا الغرض إذ تنقل القمامات كل صباح على متن شاحنة إلى جانب توفير جرار خاص بهذا الشاطئ يعمل منذ الصباح وإلى غاية المساء على رفع القمامة و جهز الشاطئ بسلات لرمي المهملات حفاظا على نظافة المحيط والبيئة

و إضافة الى هذا فان الشاطئ لم يستقبل العائلات و جموع الشباب فقط بل استقبل أيضا عشرات الجمعيات الخيرية المهتمة بفئة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

شاطئ الصابلات يجمع بين محبي الاستجمام





بدوره عرف شاطئ الصابلات اقبالا منقطع النظير للعائلات العاصمية التي اختارته لموقعه الاستراتيجي حيث يقع على الساحل الشمالي للعاصمة و يربط بين ولاية الجزائر و الجزائر الوسطى و المحمدية لهذا فان جل العائلات التي تقطن بهذه البلديات وجدت فيه متنفسا بعد طول تعب و عناء فمن بين العائلات من فضلت شاطئ البحر و منها من فضلت الجلوس على الطاولات و مراقبة الأطفال و هم يسرحون و يمرحون في هذا الفضاء الواسع و من بين القادمات الى هذا الشاطئ «جميلة « التي أتت من بلدية حسين داي رفقة زوجها و ابنيها حيث اكدت لنا انها في كل عيد تقضي الفترة الصباحية بالبيت لكنها تتجه مساءا الى شاطئ الصابلات رفقة ابنيها اللذان يجدان متعة كبيرة في اللعب بالدرجات و التمتع بنسيم البحر في هذا الجو الحار .

ومثل هذه العائلة هناك عائلات كثيرة أتت من أجل السباحة والاستمتاع بيومي العيد على شاطئ البحر خصوصا وأن درجات الحرارة مرتفعة في هذه الأيام.