أيام قليلة تفصلهم عن إعلان النتائج
تلاميذ الأقسام النهائية تحت ضغط أسئلة الزائرين في العيد
يعيش الكثير من التلاميذ الذين امتحنوا في شهادة التعليم الأساسي والثانوي حالة ضغط كبيرة تعدتهم إلى أوليائهم الذين باتوا يشكلون هاجسا حقيقيا عليهم وزادت من هذه المعاناة أسئلة الزوار الذين لم يأتوا من أجل المعايدة فقط بل من أجل فتح ملف الدراسة من جديد وطرح أسئلة كثيرة زادت من توثر الممتحنين وتعكير نفسيتهم أيام العيد.
«خدمت مليح «واش «ناكلوا الحلوى «ماعليش إلا عاودتوا مازالك صغير « كلها عبارات تتردد على مسامع التلاميذ الذين قضوا سنة دراسية صعبة انتهت بمرحلة أصعب وهي إجتياز الامتحانات المصيرية التي عاشوا بسببها في مرحلة من التوتر والانطواء وامتحنوا في شهر الصيام وفي ظروف جد صعبة وأمام هاجس تسرب المواضيع زاد قلقهم والأدهى من كل هذا وذاك أن كل أفراد العائلة يسئلون أسئلة تزيدهم توثرا خاصة وأنهم ينتظرون النتائج تحت ضغط كبير.
فضلت عدم الخروج من غرفتي في العيد
يونس البالغ من العمر 17 سنة، أكد لنا أنه فضل المكوث في غرفته عندما كان الزوار يترددون على بيته يومي العيد تجنبا للأسئلة الكثيرة و الضغط النفسي الذي سينجر اليه من وراء هذا الاهتمام و الاطناب الزائد فالكل سئل عن يونس و حتى في غيابي واجهت امي جملة من الأسئلة المحرجة حيث سألتها احدى قريباتنا هل كانت اجابتي في المستوى و لما أجابتها بان «الله اعلم «اتهمتها بأنها لا تريد الإفصاح بالحقيقة خوفا من العين قائلة «ايجيبوا « لأنه من التلاميذ النجباء.
وأضاف يونس أنه في حالة رسوبه ستكون صدمة لعائلته التي ستواجه تعليقات العائلة ورغم أنه محضر للنجاح والرسوب من الناحية النفسية الا ان صدمة عائلته ستكون كبيرة وستؤثر حتما على نفسيته المتعبة من الانتظار والتفكير في النتائج.
جلسة عيد محورها مصيري بعد نتائج الامتحانات
كريمة بدورها أخبرتنا أنها قلقة جدا بسبب النتائج فشهادة البكالوريا تعني لها و لعائلتها الكثير ورغم أنها لا تظهر ذلك إلا أنها تعيش ضغطا نفسيا كبيرا حتى أنها امتنعت عن الاكل في الأيام الأخيرة و باتت تهرب إلى النوم فقط حتى تنسى لكنها اضطرت إلى استقبال بعض أفراد العائلة الذين أصابوها بإحباط شديد جراء تعليقاتهم بضرورة النجاح و أن الرسوب يعني الفشل و أنها إن فشلت في هذه المرة فلن تستطيع المواصلة ورغم أنها رفضت زيرة البعض إلا أن والديها أجبراها بسبب «صلة الرحم «التي قطعت كل آمالها وأحلامها يومي العيد، إذ لم تعرف طعم الراحة ورغم أنها اشترت ملابس جديدة إلا أنها بدت شاحبة و مريضة خاصة وأنها فقدت وزنها فالكل كان يندهش عند رؤيتها و يحبطها الشيء الذي جعل العيد لها يومين من الحساب و العقاب قبل ظهور نتائج الامتحانات .
المختصة الاجتماعية، سهيلة زميرلي: «العيد للفرح والنسيان لا للسؤال وتضييق الخناق»
أكدت المختصة النفسية سهيلة زميرلي، أن هذين اليومين المباركين يومي عيد الفطر المبارك كان من الضروري استغلالهما من أجل الترويح عن نفس هذا الطالب وإطنابه بكلمات تفاؤلية خاصة وأنه يعيش حالة نفسية عسيرة لأن هاجس انتظار النتائج أكثر صعوبة من هاجس اجتياز الامتحان في حد ذاته لأن التلاميذ
وأوليائهم يكابدون حالة من الترقّب ملؤها القلق خاصة في ظل ما عرفته تلك الإمتحانات من ضغط، بعد معاناة الدروس الخصوصية والتحضيرات التي أعلنت حالة من الطوارئ في بيوت الممتحنين لتأتي مرحلة جديدة لا تختلف كثيرا عن سابقتها هي مرحلة انتظار النتائج وما تحمله من توقعات إيجابية وسلبية إذ كثرت التعليقات التي تصدر من قبل العائلة و خاصة الأشخاص الذين يحاولون الاستفسار عن أدق التفاصيل ككيفية الإجابة و هل أتم الطالب الموضوع أم لا، كل هذه الأشياء تثير استياء لدى الطالب الذي يضطر إلى الإجابة و العودة إلى معايشة تلك الذكريات التي يحاول نسيانها و تجاوزها من خلال تجاوزه لقلق الانتظار لكنه و بسبب مثل هؤلاء الأشخاص يعود الى نقطة البداية خاصة في يومي العيد اللذان تحولا إلى يومي جحيم، بعدما أصبح حديث العائلة مقتصرا على هذا الطالب دون مراعاة حالته النفسية.
ولا تقتصر حالة القلق حول النتائج على التلاميذ فقط بل تجاوزتهم إلى أوليائهم الذين يتساءلون عن مصير أبنائهم وكيف تكون ردات فعل الأهل والأقارب والجيران في حال فشل التلميذ في الظفر بالشهادة فتجد البعض يبحث بين صفحات الجرائد على الأجوبة النموذجية ليقارنها بما ما زالت تحمله الأوراق المسودّة التي احتفظوا بها ومنهم من يحسب ويكرر معدل ابنه معتمدا على سلم التنقيط لتزيد تلك التصرفات من حدة القلق والتوتر التي تفرضها مرحلة انتظار النتائج، كما على الأولياء الرفع من معنويات أبنائهم من أجل تجنب ما قد تخلفه نتائج الخوف من الفشل من تلك الامتحانات ليبقى الجميع يحبس أنفاسه في انتظار النتائج لذا فمن المفروض على الزوار ان يساعدوا في رفع هذا الضغط و في محاولة تجاهل خوف التلميذ و اوليائه و القاء عبارات التفاؤل او تفادي الحديث في الموضوع نهائيا .