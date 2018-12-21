تلاميذ الأقسام النهائية تحت ضغط أسئلة الزائرين في العيد

يعيش الكثير من التلاميذ الذين امتحنوا في شهادة التعليم الأساسي والثانوي حالة ضغط كبيرة تعدتهم إلى أوليائهم الذين باتوا يشكلون هاجسا حقيقيا عليهم وزادت من هذه المعاناة أسئلة الزوار الذين لم يأتوا من أجل المعايدة فقط بل من أجل فتح ملف الدراسة من جديد وطرح أسئلة كثيرة زادت من توثر الممتحنين وتعكير نفسيتهم أيام العيد.

«خدمت مليح «واش «ناكلوا الحلوى «ماعليش إلا عاودتوا مازالك صغير « كلها عبارات تتردد على مسامع التلاميذ الذين قضوا سنة دراسية صعبة انتهت بمرحلة أصعب وهي إجتياز الامتحانات المصيرية التي عاشوا بسببها في مرحلة من التوتر والانطواء وامتحنوا في شهر الصيام وفي ظروف جد صعبة وأمام هاجس تسرب المواضيع زاد قلقهم والأدهى من كل هذا وذاك أن كل أفراد العائلة يسئلون أسئلة تزيدهم توثرا خاصة وأنهم ينتظرون النتائج تحت ضغط كبير.

فضلت عدم الخروج من غرفتي في العيد

يونس البالغ من العمر 17 سنة، أكد لنا أنه فضل المكوث في غرفته عندما كان الزوار يترددون على بيته يومي العيد تجنبا للأسئلة الكثيرة و الضغط النفسي الذي سينجر اليه من وراء هذا الاهتمام و الاطناب الزائد فالكل سئل عن يونس و حتى في غيابي واجهت امي جملة من الأسئلة المحرجة حيث سألتها احدى قريباتنا هل كانت اجابتي في المستوى و لما أجابتها بان «الله اعلم «اتهمتها بأنها لا تريد الإفصاح بالحقيقة خوفا من العين قائلة «ايجيبوا « لأنه من التلاميذ النجباء.

وأضاف يونس أنه في حالة رسوبه ستكون صدمة لعائلته التي ستواجه تعليقات العائلة ورغم أنه محضر للنجاح والرسوب من الناحية النفسية الا ان صدمة عائلته ستكون كبيرة وستؤثر حتما على نفسيته المتعبة من الانتظار والتفكير في النتائج.

جلسة عيد محورها مصيري بعد نتائج الامتحانات





كريمة بدورها أخبرتنا أنها قلقة جدا بسبب النتائج فشهادة البكالوريا تعني لها و لعائلتها الكثير ورغم أنها لا تظهر ذلك إلا أنها تعيش ضغطا نفسيا كبيرا حتى أنها امتنعت عن الاكل في الأيام الأخيرة و باتت تهرب إلى النوم فقط حتى تنسى لكنها اضطرت إلى استقبال بعض أفراد العائلة الذين أصابوها بإحباط شديد جراء تعليقاتهم بضرورة النجاح و أن الرسوب يعني الفشل و أنها إن فشلت في هذه المرة فلن تستطيع المواصلة ورغم أنها رفضت زيرة البعض إلا أن والديها أجبراها بسبب «صلة الرحم «التي قطعت كل آمالها وأحلامها يومي العيد، إذ لم تعرف طعم الراحة ورغم أنها اشترت ملابس جديدة إلا أنها بدت شاحبة و مريضة خاصة وأنها فقدت وزنها فالكل كان يندهش عند رؤيتها و يحبطها الشيء الذي جعل العيد لها يومين من الحساب و العقاب قبل ظهور نتائج الامتحانات .