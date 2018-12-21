ممارسوالصحة يخرقون نظام المناوبة خلال أيام العيد

مع حلول المواسم الخاصة خاصة المناسبات الدينية يتهافت العديد من الموظفين إلى تقديم عطلة مرضية أ وحتى للتغيب عمدا عن أماكن العمل، بحجة تنقلهم إلى المكان الذين يقطنون به من أجل قضاء العيد هناك، رغم تحذير المسؤولين ودعوتهم للموظفين لاحترام نظام المناوبة.

ومن جانبه ورغم تهديد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، كل الموظفين وعمال المؤسسات الاستشفائية بالخصم النهائي من مردودية العمال خلال الثلاثي الثاني، في حال تغيبوا عن نظام المداومة خلال يومي العيد، كما طالب الوزير حزبلاوي في تعليمة له لمصالح إدارة المستشفيات برفض أي وثيقة أ وعطلة مرضية وخصم نهائي للمردودية، إلا أن هذا الخرق طال مختلف القطاعات بعد أن مسّ المرافق العمومية شلل شبه تام وه وحال بعض المستشفيات التي لم يحترم موظفوها نظام المناوبة المنصوص عليه قانونيا.

مستشفى خالي على عرشه بقسنطينة





تطال الهياكل الصحية العديد من النقائص التي باتت تؤرق المرضى وأهاليهم جراء نقص العتاد الطبي والبشري ومشكل الاكتظاظ المسجل في بعض المستشفيات العمومية، وه وما أدى إلى عجزها عن التكفل الحقيقي بالمريض، ليزداد الوضع سوءا في المواسم الخاصة، نظرا لعدم احترام الموظفين لنظام المناوية وعدم ضمان الحد الأدنى من الخدمة وبالتحديد في قطاع حساس مثل قطاع الصحة، حيثتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم تسجيلا مصورا، يكشف غياب كل الطاقم الطبي المناوب في مستشفى قسنطينة عن عملهم صبيحة يوم العيد المبارك، وقد أظهرت لقطات من الفيديو، مريضا وه وطريح الفراش وموضوعا داخل سيارة الاسعاف ومغمى عليه في انتظار أحد الأطباء لتقديم له عناية مستعجلة لكن لا حياة لم تنادي، ومن جانبه أكد مصور الفيدي وخلال التسجيل، أن خاله أصيب بجلطة دماغية مما استدعى تحويله على جناح السرعة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مصلحة طب وجراحة الأعصاب بأحد مستشفيات ولاية قسنطينة، ليفاجئ بعد وصوله إلى المستشفى بغياب كلي للطاقم الطبي المناوب، ويبد وأن الطاقم الطبي للمصلحة ذهب للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع عائلتهم وتركوا المرضى يعانون في صمت، ويكشف هذا الفيديو، عدم مبالات الطاقم الطبي بصحة المرضى وتجردهم من كل الأخلاق الإنسانية، وفور نشر الفيدي وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا تذمرهم من إهمال القائمين على المستشفى لحالة المريض الذي كان في حاجة ماسة لتلقي العلاج ودعوا في السياق ذاته المسؤولين إلى معاقبة المتغيبين الذين تسببوا في تعريض حالة مريض لخطر حقيقي.

المئات يقصدون مستشفيات قسنطينة يومي العيد بسبب الحر والتخمة





وعلى صعيد آخر، سجلت مستشفيات بلديات ولاية قسنطينة توافدا كبيرا من قبل المتأثرين بالحر والتخمة خلال يومي العيد، فيما سجل وفاة بعض المرضى بالسكري والضغط بسبب تأثرهم بالارتفاع القياسي لدرجة الحرارة، في الوقت الذي اكتسحت طاولات وخيم المشويات جميع البلديات دون التعرض لأي مساءلة أ ورقابة، واستقبلت مستشفيات بلديات قسنطينة خلال يومي عيد الفطر مئات حالات الإغماء والدوار وضربات الشمس بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، بالإضافة للمرضى المتأثرين بتغير نظامهم الغذائي بعد نهاية شهر رمضان، أين تعرض الكثيرون لحالات إسهال وتخمة وكذا ارتفاع في الضغط والسكري، فيما وببلدية زيغود يوسف توفي خلال أول يوم للعيد ثلاثة أشخاص بسبب مضاعفات أصابتهم بحكم أمراضهم المزمنة وارتفاع درجة الحرارة، حيث لم ينتبه الكثيرون للأعراض التي إصابتهم كالدوار وغيرها إلا متأخرين، وه وما سبق أن أشار له أطباء ومختصون وكذا مصالح الحماية المدنية قبل فترة، ومن جهة أخرى سجلت مختلف بلديات ولاية قسنطينة خلال يومي عيد الفطر غيابا تاما لأعوان الرقابة فيما يتعلق بانتشار طاولات بيع الشواء وحتى الخيم التي وضعت خصيصا لها، على الرغم من الظروف غير الصحة التي عرضت فيها المأكولات سيما مع ارتفاع درجة الحرارة، وهي الظاهرة التي عرفتها مختلف المناطق طيلة شهر رمضان أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد دعت كافة مصالحها بتخصيص فرق مناوبة وهذا تحسبا لأي طارئ أ وحالات استعجالية.

بيان صادم من مؤسسة استشفائية عمومية بالمسيلة!





رغم انهم ادوا قسم ابقراط الذي يعرف بكونه قسم أخلاقي تقليدي يقسمه جميع ممارسي الصحة، للحفاظ على حياة المريض التي تعتبر مقدسة، غير ان البيان الذي تداول بشكل كبير، وأعلنت فيه المؤسسة العمومية الإستشفائية لبلدية مقرة بولاية المسيلة، في بيان لها أن هناك شغور في المناوبات في الفترة الممتدة من 21 إلى 30 جوان الجاري وهذا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثامنة مساء، وأضاف ذات البيان، أنه خلال هذه الفترة لا يمكن استقبال النساء الحوامل بسبب شغور المناوبات.

الياس مرابط: «الفيديوهات الأخيرة مجرد اسقاطات غير معممة»





أكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، أن الفيديوهات الأخيرة التي عرضت على مواقع التواصل الاجتماعي ماهي إلا حالات شاذة لتصرفات بعض عمال القطاع الصحي ولا يمكن تعميمها على جل عمال القطاع الذين يحتكمون إلى نظام العمل بالمناوبة في المناسبات والأعياد والظروف الصعبة منذ سنوات خلت. وقد أعاب ذات المتحدث تصرفات بعض الجهات الإعلامية التي تستغل هذه التصرفات حتى تشوه سمعة عمال القطاع إذ أنهم يأخذون الحالة الشاذة ويروجون لها في محاولة لتعميمها وضرب القطاع الذي يحاول النهوض بنفسه من جديد دون أدنى إشارة لآلاف الحالات التي يتمكن الأطباء من انقاذها من الموت وعشرات النسوة اللواتي يخرجن من قسم الولادة بصحة وعافية هم وأبنائهم الرضع بعد أن صارعوا الموت في غرف العمليات وخطر الولادات القيصرية ولعل كل التصرفات الشائنة التي تصدرها بعض القابلات يؤكد ذات المتحدث تعود إلى توقف تكوين القابلات منذ أكثر من 10 سنوات لأن هذا التكوين يعتبر الحل الاولي لإعادة الاعتبار لمهنة القابلات التي أصبحت خلال السنوات الماضية تشهد عزوفا من طرف الفتيات الشيء الذي فتح الباب للوقوع في الأخطاء الطبية والهروب من العمل بحجج العطل المرضة والعطل ورغم أن عدد القابلات في الجزائر لا يتعد الـ 7343 قابلة فإنهن يستقبلن يوميا 45 حالة ولادة أي أكثر من 10000 ولادة سنويا وهو ورقم خرافي يوقع القابلات في دوامة الضغوطات المهنية التي تنعكس سلبا على صحة القابلة ونفسيتها ما يحدث تجاوزات خطيرا لدوام عمل القابلات في بعض مناطق الوطن خاصة الجنوب الجزائري حيث تعمل القابلة 24 ساعة كاملة وترتاح 8 ساعات فقط لتعاود العمل طيلة 24 ساعة الموالية وهذا ما يؤثـر عليها على كل المستويات ويقلص من عطائها.

وقد أشار الياس مرابط، أن برنامج الحكومة الجديد قد تحدث عن فتح 72 ألف منصب جديد للقابلات ولم يتحدث عن التكوين الذي يعتبر ضروريا، خاصة وأن التخطيط والإشراف غائب بالنسبة لهاته الفئة من قبل كل من السلطات العمومية والهيئة الجامعية التي لم تكن في وقت مضى في مستوى التحديات المنوطة بها وعاد الى التذكير بقانون التقاعد الاضطراري الذي فرض في جوان 2016 اين فقد القطاع آلاف المهنيين ذو وخبرة عالية في المجال في ظرف وجيز لم يتعد الثلاثة أشهر اذ غادروا مضطرين.وعليه أكد الياس مرابط على أن الحكومة الجديدة عليها أن تعيد النظر في القرارات السابقة وتمعن في القرارات القادمة حتى تتمكن من إنقاذ القطاع لأن معالجة المشاكل لن تتم الا بمعالجة الأسباب والوقوف عندها.