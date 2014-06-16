شباب ومراهقون يعرضون حياتهم لخطر الموت

البرك المائية والسدود ملاذ «الزوالية» في فصل الصيف

تعرف الحواجز المائية ومختلف السدود والوديان إقبالا كبيرا للمواطنين في المناطق النائية وشبه المعزولة بسبب عدم توفر مرافق التسلية والترفيه بالمنطقة من جهة وبسبب تردي الأوضاع الاجتماعية من جهة أخرى، والتي لا تمكن هذه الفئة من التنقل الى الولايات الأخرى من أجل التمتع بزرقة المياه لكنهم يعرضون حياتهم لخطر الموت فتحصدهم الأماكن غير اللائقة وغير المؤهلة للسباحة ومنهم من لا يدركه أهله إلّا بعد أيام من الغياب. غير بعيد عن مقر سكناهم يتوجهون في جماعات من نفس العائلة ونفس الحي فيترصدهم الموت غرقا بسبب هذه السدود التي يمتلئ قاعها بالطين فتتحول إلى دوامة لا يمكن للغريق أن يخرج منها ولا يمكن لمرافقيه إنقاذه لأن الكثيرين فقدوا حياتهم أيضا وهم يحاولون إنقاذ غيرهم لتتحول هذه الخرجات المرحة إلى جنازات جماعية تحول حياة عائلاتهم لجحيم يعانون منه طيلة حياتهم.

شباب ومراهقون يبحثون عن لحظة انتعاش في برك الموت

تعتبر البرك المائية بالنسبة للأشخاص القاطنين بالأماكن الداخلية الملاذ والمتنفس الوحيد خاصة أمام انعدام المرافق الترفيهية وارتفاع درجات الحرارة دون التفكير في العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن هذه التصرفات المتهورة ويعتبر»سد الحميز» من بين السدود بالعاصمة التي تلقى إقبالا واسعا حيث تتحول في غضون هذه الأيام إلى مقصد مئات المراهقين والأطفال من أبناء الأحياء الشعبية الفقيرة والذين ينحدرون من عائلات «زوالية» لا يمكنها أن توفر لهم عطلا على شواطئ البحر الفاخرة، خاصة وأن جل المناطق الداخلية والجبلية الريفية لا تحتوي على شواطئ مماثلة بل مجرد أودية وسدود وبرك مائية تتحول إلى مقصد العائلات أيضا ليمتد الكابوس المرعب إليها ويقترن الموت بقاصديها. حولت درجات الحرارة العالية هذا السد الى شاطئ للمراهقين الذين لم يتجاوزوا بعد سن السادسة عشر كانوا يسبحون فيه بشغف كبير رغم أن اللافتات التي تحذر وتمنع السباحة كانت تحيط بالمكان من كل حدب وصوب اقتربنا منهم رغم انهماكهم في اللعب ومتعتهم في السباحة ورغم تحذير حراس السد لهم الا انهم كسروا السياج دون خوف أو تراجع إذ قال لنا نبيل»وهو تلميذ في المتوسط يبلغ من العمر 13 سنة إنه يسكن بإحدى الأحياء القريبة من السد وبما أن عائلته لا تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لقضاء عطلتها الصيفية على شواطئ «ازور «و «بلامبيتش» فإنه يحضر أخويه يوميا إلى هذا السد يسبحون فيه لبضع سويعات ويعودون إلى البيت منهكين من اللعب والمتعة فيخلدون للنوم والراحة وأوليائهم لا يعارضون الفكرة لأنهم لا يرون أن السد خطير لأنه غير عميق ولا يمتد على شريط طويل أي أن الخطر فيه شبه منعدم. أما الحارس «جمال» الذي يعمل بهذا المكان منذ أكثر من 5 سنوات، فقد أكد لنا أنه رغم قلة الأخطار إلا أن الحوادث لا يمكن تجنبها خاصة وأن السد يستقبل أطفالا صغارا لا يدركون كيفية السباحة وأمام الازدحام الكبير يسقطون ويغرقون ويصبح إنقاذهم شيء شبه مستحيل لهذا وجّه نداء للأولياء حتى يمنعوا أطفالهم من ارتياد هذه الأماكن الخطرة لأنهم قد يفقدون فلذات أكبادهم في لحظة إهمال وغض طرف.

سدود المسيلة تودي بحياة عشرات الشباب

المواطنين والأطفال، إذ بلغ عدد الوفيات منذ مطلع العام الحالي إلى غاية كتابة هاته السطور 5 وفيات و3 إصابات، فيما بلغت عام 2016 24 حادثا، نتج عنها 13 إصابة، و15 وفاة حسب إحصائيات مصالح الحماية المدنية وأجمع سكان منطقة المسيلة على أن معظم من يقصد البرك الزراعية والسدود هم من الأطفال والشباب الذين يعشقون السباحة وغير ملمين بقواعدها، حيث يلجأ بعضهم إلى قص السياج الحديدي المحاط بتلك القنوات المائية للدخول اليها فضلا عن استهانة الاهالي بممارسة ابنائهم السباحة في البرك والسدود المائية غير مبالين بمخاطرها. من جهته، أكد مدير الحماية المدنية بالولاية أن أسباب الغرق في أغلبها تعود إلى استهانة بعض الأشخاص بمفهوم السلامة الشخصية وعدم التقيد بالتعليمات والإرشادات الوقائية الخاصة بممارسة رياضة السباحة بعيدا عن المغامرة بالأرواح والتعرض للخطر وخاصة في التجمعات المائية الخطرة كالسدود وقنوات المياه وغيرها كما لا تقتصر حوادث الغرق على الأشخاص الذين لا يتقنون رياضة السباحة فحسب وإنما تتعداه أحيانًا لأشخاص متمرسين على هذه الرياضة حيث إنه من الممكن أن يتعرض الشخص أثناء ممارسة السباحة الى الإصابة بتشنج عضلي أو جلطة مفاجئة.

جليلة.ع