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خلال 10 أيام الأولى من بداية موسم الإصطياف

الحماية المدنية تسجل7 غرقى و 5 أشخاص مفقودين

  30 جوان 2017 - 20:43   قرئ 10352 مرة   0 تعليق   المجتمع
الحماية المدنية تسجل7 غرقى و 5 أشخاص مفقودين

تمكنت الوحدات البحرية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية منذ بداية موسم إصطياف هذه السنة من إنقاذ سبعة غرقى عبر مختلف الشواطئ الموزعة عبر الوطن، فيما يبقى 5أشخاص آخرين مسجلين في قائمة المفقودين، ليبقى هذا العدد مرشح للإرتفاع في ظل الاستهزاء الذي تبني من قبل المصطافين الذين لا يحترمون الرايات ولا المواقع السياحية الممنوعة من السباحة. 

قال خالد بن خلف الله المكلف بالاعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بالعاصمة بأن مصالح الحماية المدنية قامت بالتدخل من أجل إنقاذ 7غرقى في حين بقي 5أشخاص منهم في عداد المفقودين، حيث واصل بأن التجاوز الذي تبني من قبل المصطافين هو ما فاقم من حجم الظاهرة، حيث تحدث عن عدم إحترام رايات السباحة وكذا النقاط البحرية الممنوعة من ذلك، مشيرا في ذات السياق إلى آخر الأشخاص الذين تم إنتشالهم أول أمس، حيث تحدث عن طفل ذو السابعة عشرة سنة هذا الأخير الذي لقي حتفه غرقا على مستوى شاطئ الرياض، حيث لم يحترم هذا الأخير الراية التي تدل على إمتناع السباحة أين كان البحر هائج هو الأمر الذي إنتهى بدفعه لحياته، أيضا تحدث بن خلف الله عن شاطئ «آزور» الذي سجل هذه السنة في قائمة الشواطئ الممنوعة من السباحة، هذا الأخير الذي سجلت مصالح الحماية المدنية خلال 48ساعة الأخيرة 3أشخاص مفقودين على مستواه ليزال _ يقول المتحدث_ البحث عنهم قائما إلى حد الساعة، من جهتها تمكنت مصالح الحماية المدنية للوحدة البحرية لبني صاف بولاية عين تموشنت مساء الأربعاء الماضي من إنقاذ غريق يبلغ 24 سنة من العمر، وهو فاقد للوعي قبل أن ينقل إلى قسم الاستعجالات بمستشفى الولاية، بينما لا تزال عملية البحث عن الغريق المفقود الثاني متواصلة من قبل نفس المصالح على مستوى المنطقة الصخرية المسماة «حافر الجمل» بشاطئ سيدي علي غير المحروس، حسب خلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية، أيضا وفي السياق ذاته ارتفع عدد الغرقى إلى 5 أشخاص منذ بداية موسم الاصطياف بشواطئ ولاية بجاية بعد أن تم تسجيل حالتين جديدتين يوم الإثنين، وتتعلق الحالة الأولى بشاب ينحدر من بلدية بوعنداس بولاية سطيف تم انتشال جثته على مستوى شاطئ باكارو ببلدية تيشي بمنتصف الليل، فيما يجري البحث حاليا عن شخص آخر منحدر من بلدية فرعون بولاية بجاية على مستوى شاطئ بوليماط بالجهة الغربية لعاصمة الحماديين، وبذلك ارتفع العدد إلى خمسة حالات تم تسجيلها على مستوى مختلف شواطئ ولاية بجاية أين كما سجلت مصالح الحماية المدنية بالولاية إقبالا معتبرا للمصطافين على مختلف شواطئ الولاية، خاصة مع تزامن نهاية شهر رمضان وعيد الفطر وارتفاع درجات الحرارة بجل الولايات الساحلية، أيضا من جهته أوضح الملازم أيت قاسي أحمد مسؤول خلية الإتصال بولاية بومرداس بأنه تجري حاليا أبحاث حثيثة ومتواصلة  على جثة شاب من ولاية البويرة غرق وفقدت جثته بشاطئ بومرداس حيث أوضح بأن ذات المصالح كانت قد  جندت كل الوسائل المادية وغطاسين من أجل العثور على جثة الشاب المفقودة إلا أن هيجان البحر والتيارات البحرية القوية السائدة وانعدام الرؤية يصعب كثيرا من مهمة المكلفين بالبحث،  وحسب المتحدث فإن الشاب المفقود كان غرق وإختفت جثته عن الأنظار لأسباب لم تحدد لحد الأن ف بشاطئ «مويلحة» بمدينة بومرداس وشرع في البحث عنه منذ ذلك الحين والأبحاث لا تزال متواصلة إلى حد الساعة.  

منيرة ابتسام طوبالي 

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