مرضى يشتكون تدني الخدمة بالعيادات الطبية

لم يخف سكان مدينة برج بوعريريج من المرضى قاصدي العيادة الطبية متعددة الخدمات المتواجدة على مستوى عاصمة ولاية برج بوعريريج على غرار العيادة الطيبة بحي 1008 وحي «مونيا» سخطهم من جراء تدني الخدمة العامة، فالسكان وقعوا في حرج شديد بسبب انعدام أبسط ظروف الاستقبال والتكفل بالحالات المرضية الاستثنائية.

أبدى السكان امتعاضهم من تفشي «مرض الرداءة» بأغلب المؤسسات العمومية الجوارية المنتشرة بإقليم برج بوعريريج، خاصة خلال الفترات الليلية من الشهر الفضيل، حيث أكد العشرات من المواطنين الذين وجدتهم «المحور اليومي» في قمة الغضب والاستياء من المسؤولين القائمين على قطاع الجبة البيضاء، مشتكين من غياب نظام المناوبة بالمراكز الطبية بصفة كلية بانعدام الطاقم البشري المؤهل على غرار الأطباء والممرضين، وتواجد مكثف لأعوان الشبه الطبي الذين يتواجدون في فترة تربص والقادمين من مدارس طبية خاصة تنشط بالولاية، مفيدين في الوقت ذاته أن بعض العيادات الطبية الجوارية تفتقد لأبسط الوسائل والأدوات الطبية المستخدمة في الحالات الطبية المستعجلة، وقد دعا المواطنون إلى تدخل عاجل من قبل والي الولاية عبد السميع سعيدون من خلال القيام بزيارة تفقدية فجائية بعد فترة الفطور من أجل الوقوف على حقيقة واقع القطاع الذي تصرف الدولة الجزائرية عليه مئات الملايير من أجل إحداث نقلة نوعية في الهياكل دون يوافق ذلك تحسن في مجال الخدمة الميدانية، كما هدّد السكان باللجوء إلى الأقدام على غلق العيادات التي لا توفر الحد الأدنى من الخدمة على غرار عيادة 1008 التي تغلق أبوابها بداية من الرابعة مساءا وتسريح طاقمها البشري بداية من الثانية ظهرا دون أن يتم ضمان الخدمة بعدها، في صورة لقصور ورداءة ألقت بظلالها على أهم قطاع بالنظر إلى ارتباطه بحياة المواطنين.