جريمة مخدرات تمكن من الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المحلات التجارية بعزابة بسكيكدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة من معالجة قضيتين منفصلتين وتوقيف 07 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و 32 سنة، عن قضيتي "حيازة المخدرات بغرض البيع والتسليم للغير وحيازة سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي" و" جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية السرقة الموصوفة باستعمال مركبة ذات محرك" حيث أطاحت مصالح أمن ولاية سكيكدة بشبكة خطيرة مكونة من 5 أشخاص احترفت سرقة المحلات التجارية بعزابة باستغلالها معلومات وردت في رسالة نصية لهاتف أحد مروجي المخدرات الذي ضبط في حالة تلبس، وكانت ذات المصالح وبناءا على معلومات مؤكدة قد ترصدت لأحد المشتبه بهم في ترويج المخدرات، والذي كان يتنقل في سيارة سياحية على مستوى طريق فرفور، حيث هناك وليلا داهمت المكان لتعثر على علبة سجائر بها 5 قطع من المخدرات رماها المشتبه به وسط الحشائش، التحقيق بمسكنه بديار الزيتون مكن من حجز 91 غراما من المخدرات، التحقيق معه كشف عن مموله بالسموم، هذا الأخير وخلال التحقيق معه وصلته رسالة نصية عبر هاتفه المحجوز، باستغلالها تم وضع حد لنشاط عصابة مختصة في سرقة المحلات التجارية، بعدما تمكنت ذات المصالح من فك جريمة سرقة أستديو للتسجيل يقع على طريق جندل والتي نفذت بعد السحور، حيث استغل أفراد العصابة خلو المكان من المارة، وقد تم استرجاع 3 أجهزة سانتي، جهاز إعلام آلي، آلة إيقاع، آلة تصوير رقمية، مولد كهربائي و عدة أغراض من مستودع يعود لأحد المشتبه بهم.

غالية - ن