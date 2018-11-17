 67  مليار سنتيم للقضاء على ندرة المياه بولاية باتنة

تعزز قطاع الري بمشاريع هامة تخص توفير المياه والقضاء على النقاط السوداء عبر 18 بلدية بولاية باتنة، رصد لها غلاف مالي إضافي يقدر بـ67 مليار سنتيم لدعم مشاريع القطاع هي قيد الإنجاز والبحث في الحلول الممكنة لتفادي مشاكل بيئية وتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين.

كشف مدير الري عبد الكريم شبري في هذا الخصوص، أن الجهود منكبة لتوفير المياه خصوصا بالمناطق النائية عبر عديد البلديات مشيرا إلى أهمية العمليات التي استفاد منها قطاع الري بالولاية، مضيفا أن المبلغ المذكور الذي رصدته الوزارة الوصية يضاف إلى ما خصصته الولاية من ميزانيتها والمقدر بـ21 مليار سنتيم، خصص لحفر آبار وتمديد شبكات المياه في إطار برنامج استعجالي، وبخصوص العجز المسجل في تمويل مشاريع توفير المياه عبر مختلف البلديات، تم مؤخرا خلال أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الشعبي الولائي تنصيب لجنة مشتركة مكونة من عدة مديريات، بالإضافة للبلديات تهدف بحسب والي الولاية محمد سلماني لتنويع مصادر التمويل باعتبار المياه أولوية الأولويات التي تتطلب بحسبه رصد الأموال بكل الطرق القانونية المتاحة، وحرص من جهته مدير الري تزامنا مع انطلاق مشاريع وصفت بالمهمة ضمن برنامج استعجالي رصد له 21 مليارا لتوفير المياه، أن تحظى بأولوية ومتابعة ميدانية مع دخول مشروع الحلقة الدائرية عبر مدينة باتنة حيز الخدمة، والشروع في تزويد عدة أحياء كتلك التي تقع بالجهة الجنوبية للمدينة بالمياه على مدار 24 ساعة، انطلاقا من خزانات المياه الثمانية التي أنجزت بشكل دائري وتم ربطها بشكة توزيع جديدة على طول 37.5 كلم، تجدر الإشارة إلى أن القطاع كان قد تعزز بمشاريع هامة في برامج الخماسي الجديد 2015/2019 لانجاز 04 حواجز مائية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين والري الفلاحي، كان قد رصد لها ما قيمته 48 مليار لهذه الحواجز المائية عبر بلديات سفيان، وادي الشعبة، وادي الماء وسريانة، وتتوزع هذه الحواجز المائية على منطقة «تيكوباي» بوادي الشعبة بطاقة استيعاب تقدر بـ 300 ألف متر مكعب وستعمل على سقي 90 هكتار، بوادي الصابون في بلدية سفيان بسعة مليون متر مكعب لسقي 300 هكتار، أولاد منعة بوادي الماء بطاقة 200 ألف متر مكعب لسقي 60 هكتار وعين تاغيت بسريانة بطاقة 300 ألف متر مكعب لسقي 90 هكتار.