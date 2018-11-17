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في إطار عصرنتها

3 مليار سنتيم لتجهيز مدارس بلدية الخروب في قسنطينة

  20 جوان 2017 - 14:00   قرئ 2184 مرة   0 تعليق   أخبار الشرق
3 مليار سنتيم لتجهيز مدارس بلدية الخروب في قسنطينة

استفادت المؤسسات التربوية ببلدية الخروب بولاية قسنطينة من مشروع مهم للعصرنة وهو المشروع الذي رصدت له ميزانية 3 مليار سنتيم للتجهيز والتركيب وغيرها، وكانت بلدية الخروب بولاية قسنطينة قد رصدت ميزانية 3 مليار سنتيم لتركيب عتاد إعلام آلي بالمؤسسات التربوية المختلفة في إطار عصرنتها، حيث تم اقتناء 170 كمبيوتر و34 طابعة.

 
هذه التجهيزات التي ستكون في استقبال تلاميذ  حوالي عشرين مدرسة الموسم القادم، بهدف خلق ورشات للإعلام الآلي يمكن استغلالها في عصرنة الإدارة وكذا خدمة التلاميذ وتنمية اهتمامهم بهذا المجال وتطويره، بغرض تحسين المستوى والنهوض بمعارفهم. هذا وتتوزع المؤسسات التربوية المستفيدة من ورشات الإعلام الآلي ببلدية الخروب بين هذه الأخيرة وكذا المدينة الجديدة علي منجلي، في انتظار تعميم الأمر على باقي المؤسسات التربوية بالمنطقة وحتى عديد البلديات الأخرى، وهو ما تتجه نحوه الوزارة الوصية التي تهدف لتحديث وسائل التعلم وضمان مواكبتها للتطورات الحاصلة في البلدان المتطورة، خاصة فيما يتعلق بتعويد الأطفال على المعلوماتية والكمبيوتر وكيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، باعتبار أن العملية تضمن أيضا التزود بخدمة الأنترنيت، التي ستمكن في ذات السياق الموظفين والمستخدمين وكذا المعلمين من تسهيل وتطور نوع الخدمات المقدم لهم للتلاميذ، خاصة فيما يتعلق بالبحوث والطبع والاتصال.للإشارة فإن بعض المدارس الابتدائية لولاية قسنطينة المزودة بخدمة الانترنيت ورغم عدم توفر الأجهزة بشكل كاف إلا أنها أخذت عبر إدارييها على عاتقها التسجيل للتلاميذ المقبلين عل اجتياز امتحان شهادة التعليم الابتدائي عكس ما حصل في مدارس أخرى اضطر تلاميذها للتوجه لمقاهي الانترنيت للقيام بهذه العملية.
 
ابتسام – ب
 

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