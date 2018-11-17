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إضافة لغياب مشاريع التنمية

تدهور بيئي كبير بمختلف أحياء وبلديات عنابة

  20 جوان 2017 - 14:02   قرئ 1000 مرة   0 تعليق   أخبار الشرق
تدهور بيئي كبير بمختلف أحياء وبلديات عنابة

تشهد أغلب بلديات مدينة عنابة حالة من الإهمال ووضعية كارثية خاصة فيما يتعلق بالنظافة بسبب انتشار النفايات في كل زاوية من الأحياء على غرار منطقة سيدي سالم ببلدية البوني الذي تغزوها الأبقار إضافة إلى انتشار النفايات، الأمر الذي بات يهدد بكارثة بيئية.

 
هذا ما وقفت عليه الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بالتعاون والتنسيق مع فرقة الدرك الوطني في إطار التحقيقات والمعاينات الميدانية التي قامت بها حول تطور مراحل تشويه المنطقة السياحية بإقليم سيدي سالم بالأكواخ القصديرية وقارورات المشروبات الكحولية ورمي النفايات الصلبة والأكثر من ذلك وجود مفرغة فوضوية تابعة لبلدية الشط التي تفرز نفايات غازية خانقة تعود بالضرر على صحة سكان حي سيدي سالم، كما تشهد بلدية سيدي عمار وضعية كارثية هي الأخرى بسبب انتشار النفايات في معظم الأحياء، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة وانتشار الكلاب والأبقار الضالة إضافة إلى البعوض الذي نغص على المواطنين نومهم، سكان منطقة حجر الديس بدورهم يشتكون من أزمة المياه الخانقة طيلة شهر رمضان وانعدام الإنارة العمومية، وهو نفس المشكل الذي يعاني منها سكان بلدية واد العنب إضافة إلى أزمة النقل والتهميش الذي يطالهم من طرف السلطات المحلية، كما تعاني قرية سلمون الهاشمي ببلدية عين الباردة هي الأخرى من غياب المشاريع التنموية رغم موقعها الإستراتيجي، حيث يشتكي سكان المنطقة من افتقارهم لمظاهر التمدن كشبكات الصرف الصحي والتغطية الصحية وغياب الغاز الطبيعي كما أن أغلب الطرقات عبارة عن مسالك ترابية، وببلدية عنابة فإن سكان واد فرشة و»ليزالمون» وسيدي عاشور يشتكون من انتشار الأبقار الضالة التي شوهت صورة أحيائهم وحولتها إلى مداشر إضافة إلى انتشار الناموس والجرذان بالسهل الغربي، وفي ظل كل هذه المشاكل التي تتخبط فيها أحياء و بلديات ولاية عنابة فإن السكان يطالبون المسؤولين والجهات المعنية بضرورة النظر في وضعيتهم ومعالجتها في القريب العاجل خاصة أنهم ملوا من الوعود الكاذبة في كل مرة دون أن يتم تجسيدها على أرض الواقع.
 
إلياس – ب
 

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