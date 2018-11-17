أزمة المياه تؤرق سكان سرايدي و«ليزالمون»

يعاني سكان بلدية سرايدي بولاية عنابة من أزمة مياه منذ عشرة أيام كاملة لم تزر فيها المياه حنفياتهم، لتضاف بذلك إلى عديد المشاكل التي تعصف بمواطني أهم منطقة سياحية في عنابة.

وهو ما جعل المواطنين يهددون بالخروج إلى الشارع في حال ما استمر الوضع على ما هو عليه خاصة أنهم ذاقوا الآمرين خلال الأيام الفارطة من انقطاع المياه عنهم خاصة في أواخر شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك التي تزامنت مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، من جهتهم سكان حي 600 مسكن بـ «ليزالمون» يعانون هم أيضا من تدبدب في توزيع مياه الشرب قبل أن تزيد معاناتهم أكثر بعد تسبب أحد المؤسسات المختصة في توصيل شبكة الكهرباء في تخريب قنوات مياه الشرب أثناء عملية الحفر في اليومين الماضيين، قبل أن يتم احتواء الوضع وإصلاحها، من جهتهم سكان الحي السالف الذكر طالبوا السلطات المحلية بضرورة التدخل السريع لإخراجهم من معاناتهم التي امتدت لعدة أيام مع مشكل المياه، في سياق متصل دق سكان السهل الغربي وخاصة حي 1076 مسكن ناقوس الخطر نتيجة تسرب المياه القدرة من قنوات الصرف الصحي المشكل الذي بات يهدد صحتهم، بعد أن تسربت إلى داخل عماراتهم ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والناموس الذي غزى منازلهم .