جمعية «صناع الأمل» تخصص 800 قفة رمضان للمعوزين

تعمل العديد من الجمعيات الخيرية والتضامنية على فعل الخير والعمل التضامني والإنساني وذلك في العديد من المناسبات وخاصة منها الدينية خصوصا خلال شهر رمضان الكريم، وهو ما تعكف عليه جمعية «صناع الأمل» بولاية الشلف.

سطرت ذات الجمعية برنامج تضامني طيلة كامل هذا الشهر من توزيع قفة رمضان وتقديم وجبات ساخنة لعابري السبيل، بالإضافة الى التحضير لعيد الفطر وتوزيع ملابس العيد على الأطفال من أبناء الفقراء والأيتام.وبخصوص توزيع قفة رمضان وبعض الحاجيات الغذائية للعائلات الفقيرة والمعوزة قامت ذات الجمعية عن طريق المحسنين ، بتوزيع 800 قفة غذائية تحوي مجموعة من المواد الغذائية الضرورية من دقيق، فرينة، حليب، شربة، زيت وغيرها من المواد الغذائية الأساسية وذلك منذ إنطلاق هذه العملية، كما تعمل ذات الجمعية ومنذ اليوم الأول من رمضان وعن طريق أعضائها الناشطين بتواجدهم كل أمسية على مستوى الحاجز الأمني للدرك الوطني بحي المصالحة الطريق بالطريق السيار شرق غرب وتوزيع طرود غذائية على مستعملي الطرقات وهي العملية التي استحسنها الكثير وخاصة المسافرين المستعملين الطريق السريعة والمسافات الطويلة ،أين تسهل عليهم عملية الإفطار باستلامهم وجبات غذائية ساخنة.

ونفس الجمعية تعمل ومنذ نهاية الأسبوع الأول من رمضان في عملية تحضير لتوزيع كسوة العيد على الأطفال من أبناء الفقراء والمعوزين والأيتام.