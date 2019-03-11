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في انتظار ربطها بشبكة المياه الصالحة

آبار جديدة لتزويد سكان فروحة في معسكر بالماء الشروب

  05 جوان 2017 - 14:12   قرئ 349 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
آبار جديدة لتزويد سكان فروحة في معسكر بالماء الشروب

سمحت الزيارة التي قام بها والي معسكر لبلديات دائرة وادي الأبطال بالوقوف على مدى تقدم أشغال ربط الدواوير بشبكة المياه الصالحة للشرب مع اتخاذ العديد من القرارات العاجلة من أجل الإسراع في إتمام المشاريع المتعلقة بهذا الشأن.

 
فقد تمت معاينة أشغال توسيع وتجديد جر المياه الصالحة للشرب بدوار المجارف وأولاد بن حلي ببلدية سيدي عبد الجبار، حيث ستستفيد 9 دواوير من هذا المشروع ما يعادل 1200 نسمة، كما عاين أشغال انجاز شبكة المياه الصالحة للشرب بدوار أولاد القنون لربط 24 مسكن مع انجاز خزان مائي ذو سعة 300متر مكعب وفي حواره مع مواطني المنطقة أكد السيد الوالي أنه بالإضافة إلى انجاز العديد من الآبار الارتوازية سيتم تركيب الصمام الخاص بسد وادي التحت بتاريخ 10 جوان مع الإعلان عن المناقصات لربط البلديات الثلاثة وهي وادي الأبطال سيدي عبد الجبار وعين فراح بالمياه الصالحة للشرب من السد ما من شأنه القضاء نهائيا على مشكل التذبذب في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب، مشروع سد واد التحت كان محل زيارة من قبل سلطات الولاية وهو مشروع يوشك على الانتهاء حيث تقدمت نسبتها ب 99 بالمائة ولم يبق سوى وضع الصمام وملئه بالماء حيث أمر الوالي بالقيام بهاتين العمليتين.
 
ب.ع
 

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