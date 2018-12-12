الدرك والجمارك يكثفان إجراءاتهما الرقابية عشية دخول المغتربين

حجز معدات للتجسس و47 بندقية صيد ومسدسات أتوماتيكية بميناء وهران

شددت مصالح الجمارك والدرك الوطني التعزيزات عبر ميناء وهران التجاري لمنع دخول الممنوعات، في مقدمتها الأسلحة والذخيرة، حيث بينت التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الدرك الوطني خلال السنوات القليلة الماضية أن غالبية الأسلحة والذخيرة ومعدات التجسس التي عثرت عليها بعدما تم إدخالها من قبل المغتربين خلال موسم الاصطياف.

أبرز مصدر مسؤول لـ المحور اليومي أن مصالح جمارك الحدود تمكنت من معالجة أزيد من اثني عشرة قضية تتعلق بتهريب الأسلحة، تم من خلالها تفكيك شبكات وطنية ودولية تتاجر في الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وهذه القضايا المعالجة تم تحرير غالبيتها عبر مصلحة استقبال المسافرين عبر ميناء وهران التجاري، حيث تم حجز 47 بندقية صيد، و4 مسدسات أوتوماتيكية متطورة التقنيات، وأزيد من 07 آلاف خرطوشة من الذخيرة ذات عيار 12 و16 ملم، ناهيك عن 20 كيلوغرام من البارود محظور النقل، و220 جهاز تنصت، و4 أجهزة إرسال و06 مناظير حربية، وأزيد عن 22 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، غالبيتها روسية الصنع. وتمكنت مصالح الجمارك بالتنسيق مع مصالح الدرك من حجزها عقب تحريات واسعة حول هويات المسافرين القادمين عبر رحلات بحرية من عدة دول أروبية نحو ميناء وهران لاسيما عبر الرحلات البحرية الرابطة بين مرسيليا وهران، و ألميريا الإسبانية ووهران، و أليكانت الإسبانية ووهران، حيث يقدم المغتربون المتورطون على شحن هذه الأسلحة المحظور نقلها دون تصريح داخل محركات سياراتهم، أو داخل خزانات الوقود وفق خطط جهنمية لتمويه مصالح الرقابة التابعة للجمارك ومصالح الأمن، لكن تعزيز الميناء بأجهزة رقابة وأربعة أجهزة سكانير متطورة تعمل وفق الأشعة ما تحت الحمراء والبنفسجية التي ساعدت مصالح الرقابة من الإطاحة بهم ومنع دخول هذه الأسلحة لأرض الوطن. في السياق ذاته واستنادا للأرقام المستقاة من الأبواب المفتوحة لمصالح الدرك الوطني بمقر القيادة الجهوية للدرك بـ سانتيبار بوهران، فإن مصلحة شرطة الأسلحة قامت بتسجيل سبعة وثلاثين قضية تتعلق بحيازة أسلحة دون رخصة بصفة غير قانونية، وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية السنة الجارية إلى غاية نهاية شهر أفريل الماضي.