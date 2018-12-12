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المواطنون يناشدون فرعون التدخل

مركز بريدي وحيد لكل من سبدو والرمشي يخلق أزمة 

  18 جوان 2017 - 13:40   قرئ 475 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
مركز بريدي وحيد لكل من سبدو والرمشي يخلق أزمة 

طالب سكان بلدية الرمشي (25 كلم شمال تلمسان)، وكذا سكان بلدية سبدو (40 كلم جنوب الولاية) وزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصال هدى إيمان فرعون بالتدخل العاجل من أجل فك الضغط الذي تعيشه البلديتان اللتان تعدان من أكبر بلديات الولاية سكانا ومساحة ومن أقدمهما في مجال البريد بفعل عدم وجود أكثر من مركز بريدي واحد في كل بلدية، رغم أن عدد سكان كل منهما يتجاوز 60 ألف نسمة .

 
يعيش قاطنو بلدية سبدو في العشر الأواخر من رمضان على وقع طوابير طويلة أمام مركز البريد الوحيد الموجود أمام مقر البلدية، منذ السحور إلى غاية نهاية الدوام، بغية الحصول على أجورهم الشهرية من أجل اقتناء لوازم العيد لأبنائهم، لكن كثيرا ما يصطدمون بغلق المكاتب في وجوههم أو انعدام السيولة المالية، ونفس الوضع يعيشه مواطنو مدينة الرمشي مع المركز البريدي الوحيد الموجود في المنطقة الجنوبية للمدينة، وهو بعيد عن عدة أحياء، حيث تبدأ الطوابير مبكرا مع شجارات دائمة بفعل الضيق والضغط، يحدث هذا في الوقت الذي تم إلغاء العمل بالموزعات الآلية بالنسبة للبطاقات القديمة، مع تأخر التزويد بالبطاقات الجديدة المعروفة بالبطاقة الذهبية، فضلا عن غياب مخطط فعلي لاستحداث مراكز جديدة رغم التقرير السلبي الذي سبق للمجلس الولائي أن رفعه خلال دوراته الماضية، حيث تطرق إلى الدور السلبي للبريد في ظل الوضع المزري للمراكز البريدية بعدة بلديات بالولاية أو عدم تناسب عدد المراكز مع الكثافة السكانية للبلديات، ومنها الرمشي وسبدو، حيث أوصى باستحداث مراكز جديدة بها لكن لحد الآن لا وجود لأي تقدم في الملف، ليبقى سكان الرمشي وسبدو يعيشون الويلات من أجل الحصول على أجورهم الشهرية التي تعتبر حقا مكفولا.
 
م بن ترار
 

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