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الأولوية للتوظيف عبر وكالات التشغيل للجهة الشرقية لوهران

افتتاح المقر الجديد لوكالة التشغيل ببطيوة جويلية المقبل

  18 جوان 2017 - 13:41   قرئ 529 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
افتتاح المقر الجديد لوكالة التشغيل ببطيوة جويلية المقبل

أكد المدير الجهوي للتشغيل بوهران داود كحلول أن مصالحه تحرص على عصرنة قطاعه من خلال تحسين وضعية جميع الوكالات المحلية للتشغيل، وأوضح المتحدث خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى المقر الجديد لوكالة التشغيل لبطيوة شرق وهران أول أمس، أن المقر الجديد سيتم افتتاحه في أجل أقصاه شهر من أجل غلق المقر الحالي الذي يوجد في وضع لا يساعد على تقديم خدمات لائقة بطالبي السكن من كل من بلديات مرسى الحجاج، بطيوة وعين البية.

 
حيث إن المقر الحالي لـ «أنام» بطيوة، كان سابقا صيدلية عمومية، ثم تم تحويلها إلى مقر لوكالة التشغيل، في انتظار تجهيز وتهيئة مقر جديد للوكالة، حيث سبق أن عبّر عشرات من البطالين طالبي العمل الراغبين في الاطلاع على عروض العمل، عن استيائهم بسبب ضيق مساحة الوكالة المحلية، ناهيك عن ارتفاع نسبة الرطوبة العالية جدا داخل جدرانها مما تسبب في تشققها حتى أصبحت عرضة للتهاوي في أية لحظة.
وفي لقاء جمع كحلول داود المدير الجهوي للتشغيل بوهران مع كل من رئيسة دائرة بطيوة يمينة بن زرفة، ووفد من وكالة التشغيل لبطيوة، إضافة إلى عدد من ممثلي البطالين بمقر بلدية مرسى الحجاج منذ فترة، عقب إقدام عشرات الشبان على غلق مقر البلدية والمطالبة بحقهم في التوظيف في المركبات الصناعية المجاورة على رأسها المركب العماني الجزائري لإنتاج الأمونياك واليوريا عالية الجودة «أوا»، أعطى المسؤول الأول عن قطاع التشغيل بالغرب الجزائري تعليمات لكل من مسؤولي وكالات التشغيل لكل من بطيوة، أرزيو وبئر الجير باستقبال جميع البطالين الذين ينتمون لهذه المنطقة «مرسى الحجاج» ومنحهم الأولوية في التوظيف في حال وجود عروض عمل إذا توفرت فيهم الشروط التي تمكنهم من الظفر بالعمل، كما أكد المتحدث أن افتتاح الشطر الثاني من مركب الحديد والصلب التركي الجزائري «توسيالي» بمنطقة شهايرية بعين البية، سوف يوفر مناصب عمل لأبناء المنطقة، مرورا بمصنع الأنابيب الحديدية التابع لمجمع «حداد».
من جهته أعلن المتحدث عن توقيع اتفاق مع مصنع «رونو» للسيارات من أجل تنصيبهم خلال السنة المقبلة، للعمل في مجال دهن الهياكل، و أضاف المسؤول أن هذا الاتفاق سيمكن مئات البطالين من الحصول على مناصب شغل في مصنع «رونو» للسيارات في هذين الاختصاصين غير الموجودين حاليا في المصنع، وسيكون هذا الاتفاق ثلاثيا، ومن بين أطرافه مديرية التكوين المهني والتمهين التي ستتكفل بتكوين طالبي العمل في هذين التخصصين، وبعد إتمام تكوينهم يصبح بإمكان الشبان الالتحاق مباشرة بمناصب عملهم بمجرد فتحها.
 
 أحمد بن عطية
 

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