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وادي الفضة في الشلف 

سكان حي المعلمين يطالبون بالتحقيق في توقف أشغال التعبيد

  18 جوان 2017 - 13:43   قرئ 483 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
سكان حي المعلمين يطالبون بالتحقيق في توقف أشغال التعبيد

 يطالب سكان حي المعلمين بالجهة الجنوبية من مركز بلدية وادي الفضة بولاية الشلف المسؤولين المعنيين على المستوى الولائي وعلى رأسهم الوالي بإيفاد لجنة تحقيق بخصوص توقف أشغال مشروع إعادة تهيئة الطريق الذي يربط حيهم بباقي الأحياء.

 
تساءل السكان عن سبب توقف المقاولة المكلفة بالأشغال وعدم إتمامها أشغال مشروع إعادة تهيئة المسلك القريب من حيهم بعدما تحول بمرور الزمن إلى مصدر خطر على صحة الصغار والكبار، بل حتى ربات البيوت يعانين من خطر الغبار المتطاير صيفا، مما جعلهن يرغمن على غلق النوافذ ليلا ونهارا، وبالتالي يحرمن من نسمات الهواء النقي .
 أبرز السكان أنهم أمطروا المصالح المعنية على مستوى البلدية والدائرة بوابل من الرسائل بغرض رد الاعتبار لمنطقتهم بالجهة الجنوبية ومنحهم الاهتمام الكافي، وأضاف هؤلاء السكان أن نداءاتهم لم تجد آذانا مصغية، إذ لم تستجب السلطات المحلية والمعنية لنداءاتهم المطالبة بحل الإشكال وإتمام مشروع تعبيد الطريق وإعادة تهيئة الأرصفة وحتى ساحات لعب الأطفال، علما أن هذا الطريق يعد مسلكا وحيدا نحو المناطق والأحياء الجنوبية بالنسبة لمركز البلدية، ويعد أيضا الطريق الوحيد نحو مقبرة سيدي عمر .وحسب المعنيين فأكدوا أنهم كانوا يأملون أن يستفيد حيهم كباقي أحياء البلدية من التهيئة الحضرية وتعبيد الطرقات ليتخلصوا نهائيا من مشاكل الحفر والغبار صيفا والأوحال شتاءً، إلا أنها ما زالت قائمة بعد أن توقف المقاول المكلف بإعادة تهيئة الطريق عن الأشغال لأسباب مجهولة.
 
مكراز الطيب
 

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