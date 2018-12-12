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في إطار إتفاقية ستبرم بين مديرتي التشغيل والسياحة

تكوين مرشدين سياحيين تحضيرا لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران

  20 جوان 2017 - 14:08   قرئ 402 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
تكوين مرشدين سياحيين تحضيرا لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران

من المنتظر أن تبرم المديرية الجهوية للتشغيل بوهران خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، إتفاقية تعاون مع مديرية السياحة من أجل تكوين وتأطير مرشدين سياحيين سيتم تكوينهم وتحضيرهم لإستقبال ألعاب البحر الأبيض المتوسط المرتقب تنظيمها بعاصمة غرب البلاد خلال سنة ألفين وواحد وعشرون.

 
أكد أمس، المدير الجهوي للتشغيل كحلول داود في تصريح خص به «المحور اليومي» أنه هناك العديد من الإتصالات مع مصالح مديرية السياحة من أجل الإتفاق على إبرام هذه الإتفاقية المهمة، والتي ستكون موجهة لفائدة شريحة الشباب من أجل تحضيرهم وتمكينهم من التكوين في عدة مجالات في مقدمتها تاريخ الولاية وتراثها، مرورا بمختلف اللغات الأجنبية تزامنا وإستقبال العديد من الوفود الرياضية الأجنبية التي تتحدث بشتى اللغات، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي مديرية التشغيل لتطوير العديد من التعاملات مع بقية القطاعات الوزارية الأخرى من ضمنها مديرية التكوين والتعليم المهنيين التي تم إبرام إتفاقية معها تخص تمكين الشباب البالغ من العمر ستة عشر سنة لغاية العشرين سنة لدخول عالم التكوين والشغل بوهران، بعد تفعيل الإتفاقية التي جمعتها بوزارة التكوين التعليم المهني التي سيتم بموجبها جعل الفرصة سانحة أمام الشباب من الفئة العمرية المذكورة للإستفادة من تربص وتكوين مجاني عبر مختلف مراكز التكوين بالولاية في مجالات متنوعة وعلى أيدي أساتذة ذوي خبرة في التخصصات العلمية التي تشهد ندرة في السوق الوطنية بشكل كبيرا غالبا ما يؤدي بالمستثمرين إلى السعي من أجل جلب أيادي عاملة في التخصصات النادرة  من خارج الوطن من أجل تجسيد مشاريعهم  في حين يمكن الإستفادة من اليد العاملة المحلية بعد تكوين محدد، هذا إلى جانب فتح باب التكوين أيضا في مجال الفندقة والطبخ والفلاحة.من جهته أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتشغيل كحلول داوود أن مصالحه ستقوم بعد أيام قليلة بالإمضاء على الإتفاقية التي تجمع مديرية التشغيل وزارة التكوين والتعليم المهنيين  التي ستمكن  الشباب من دخول عالم التكوين والإستفادة من التربص المجاني و منحة شهرية بقيمة 3 ألاف دج  خلال مدة التربص النظري والميداني خاصة وأن الفئة العمرية المحددة قد أثبت الواقع أنها من أهم الفئات الشبابية التي تشهد تسربا كبيرا من مقاعد الدراسة، وبالتالي يتم العمل من أجل ضمها إلى أقسام التكوين  وستكون أمام أولئك الشباب الفرصة للإستفادة من خبرات في كل من  التخصصات التالية «الفندقة، الإطعام، والكهرباء الصناعية والميكانيكية» أما في مجال الفلاحة فيتعلق الأمر بكل من تخصص تربية الأبقار بدرجة أولى ويليه كل ما له علاقة بالجانب الفلاحي علما أن هده التخصصات حسب ما أشار إليه  المتحدث من أبرز طلبات العمل والعروض التي تتلقاها مديرية التشغيل بمختلف فروع الوكالة الموزعة على مستوى الولاية.
 
أحمد بن عطية
 

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