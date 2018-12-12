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أزمة نقل تحول يوميات سكان حاسي بونيف بوهران لجحيم

  20 جوان 2017 - 14:10   قرئ 648 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
أزمة نقل تحول يوميات سكان حاسي بونيف بوهران لجحيم

 لا تزال بلدية حاسي بونيف شرق وهران تعاني من النقص الفادح لوسائل النقل بالمنطقة والتي خلقت للقاطنين العديد من المشاكل أولها التأخيرات، حيث أعرب السكان عن تذمرهم الشديد نتيجة أزمة النقل الخانقة التي يجابهونها نتيجة نقص العدد الكافي من حافلات النقل العمومية والتي تضطرهم في معظم الأوقات للإنتظار لساعات طويلة أمام محطة دار البيضاء للظفر بواحدة، والتي أكد المسافرون بخصوصها أنها لم تعد تكفي حتى لنقل نصف السكان من أجل أمورهم الخاصة وانشغالاتهم وهو ما أرجعه البعض منهم إلى زيادة عدد المقيمين بالبلدية.

 
 في نفس الوقت أبدى العديد من مستعملي هذا الخط انزعاجهم من تدنى مستوى هذه الخدمات والتي باتت تشهدها منطقتهم بحيث ناشدوا بتدخل مديرية النقل لتنظيم حركة السير بالمنطقة وخاصة بالخط الرابط بين حاسي بونيف وحي الدار البيضاء والذي لا يزال يعيش فوضى عارمة، وذلك جراء عدم إلتزام أصحاب الحافلات لمحطات التوقف وكذا غياب خطوط في الفترة المسائية، حيث صرح عدد من القاطنين بالمنطقة أنهم يواجهون مشقة كبيرة في الحصول على وسيلة نقل، خاصة بمحطة الدار البيضاء التي لا تتحول إليها إلا القليل من  الحافلات، حيث أن أصحابها  يغيروا المسار المقرر عليهم، مما جعل السكان يهيمون في رحلة بحث طويلة عن وسيلة تقلهم إلى منازلهم فيما فضل بعض مالكي الحافلات تغيير المسار وذلك بغرض كسب أكبر قدر ممكن من المال غير مبالين بمعاناة سكان البلديات الأخرى التي هي أيضا بحاجة ماسة إلى مثل هذه الخطوط للتنقل وإقتناء حاجياتها هذه المعاناة التي بات سكان حاسي بونيف يكابدونها يوميا، حيث أكدوا أن الجهات المعنية تغيب كليا ومنذ مدة طويلة، إذ أصبحت لا تبالي بما يحدث مع السكان، ما دفع أصحاب الحافلات إلى المماطلة وضرب القوانين والتعليمات عرض الحائط، كما أنهم إخترقوا كل المسارات المبرمجة.
 ومن جهة أخرى، فقد أشار عدد من المتضررين إلى أنهم ملوا وكرهوا من هذه الوضعية التي تزداد يوما بعد آخر، بالخصوص في الفترات المسائية، أين يقتصرون على  الإتجاه إلى سيدي معروف ولن تستمر إلى غاية حاسي بونيف، متحججين بأن الحافلة ستعمل على نقل عمال المصانع،  وهو الأمر الذي زاد من غضبهم، خاصة أن وسائل النقل من «الطاكسيات» و»الكلوندستان» يكثر الطلب عليها، والتي تغتنم فرصة أزمة المواصلات ليرفع سائقوها الثمن من 250 إلى 300 دينار لنقل الركاب من سيدي معروف إلى حاسي بونيف،ومن خلال هذه الفوضى والمعاناة التي أضحت تؤرق السكان فإنهم يطالبون الجهات الوصية للتدخل بتنظيم وإنشاء مخطط نقل  جديد، آملين بمضاعفة عدد الحافلات لرفع الغبن عليهم خاصة  على العمال.
 
أحمد بن عطية 
 

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