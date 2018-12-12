انتشار القمامة يثير استياء سكان فرندة بتيارت  

جدد سكان بلدية فرندة بولاية تيارت من السلطات المحلية بضرورة التدخل لوضع حد لظاهرة إنتشار القمامة التي أصبحت تثير استياء السكان، حيث حمَل الكثير من المواطنين مسؤولية انتشار النفايات المنزلية الى مسؤولي البلدية.

حيث رأى هؤلاء أن البلدية كان عليها تكليف فرق أخرى لنقل النفايات لا سيما في شهر رمضان المبارك، حيث تزداد الظاهرة انتشارا ملفتا نظرا للإستهلاك الكبير لمختلف المواد الغذائية على حد تعبيرهم، ولا تكاد تخلو جميع الاحياء من وجود تراكم الأوساخ، مما تسبب في إنتشار كثيف للحشرات التي أصبح تؤرق حياتهم لا سيما في الفترة الليلية، فيما اتهم البعض مصالح البلدية بعدم الاتخاذ الإجراءات اللازمة في الفترة الربيعية وهي الفترة التي تتطلب رش مختلف الأحياء بالمبيدات قصد القضاء على تلك الحشرات كما فعلت الكثير من البلديات وهو الأمر الذي زاد من تأزم الوضع في فصل الصيف ــ حسب اعتقاد البعض ــ وحرمت الظاهرة الكثيرين من السهر وسط تخوفات كثيرة من انتشار الزواحف السامة كالعقارب مثلا التي تجد بيئة حاضنة لها في مثل هذه الأماكن.مصدر مطلع أرجع انتشار هذه الظاهرة وإن قلل من تأزمها الى بعض السكان الذين لا يحترمون مواعيد مرور الشاحنات المخصصة لنقل النفايات المنزلية حيث يقومون برميها في أي وقت مما يصعب من مهمة العمال،و عن سبب عدم إتخاذ إجراءات ردعية في حق هؤلاء دعا ذات المصدر المواطنين الى المساهمة في إبلاغ عن الأشخاص الذي يرمون القمامة خارج الاوقات المحدد وتعهد باتخاذ عقوبات في حقهم، مؤكدا أن الكثيرين يتسترون عنه البعض، مضيفا أن للبلدية لا يمكن أن تخصص حراس لتلك الأحياء أو حتى ان تضيف فرقا لنقل النفايات لمحدودية الميزانية مؤكدا أن تقيد الجميع بإحترام المواعيد كفيل بحل المشكلة ووضع حد لها .