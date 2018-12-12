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هددوا بالتصعيد بسبب ثغرات في رواتبهم

عمال بمركب «سورفرت» المصري- الجزائري يطالبون بالترسيم في وهران

  21 جوان 2017 - 13:45   قرئ 475 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
عمال بمركب «سورفرت» المصري- الجزائري يطالبون بالترسيم في وهران

لا زالت المنطقة الصناعية ببطيوة وأرزيو الواقعة على بعد أربعين كيلومترا شرق وهران، تعيش على وقع جملة من الغضب والإستياء في صفوف العشرات من العاملين به، وكذلك لدى عدد كبير من البطالين غالبيتهم من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني.

 
علمت «المحور اليومي»، أمس، من مصادر مطلعة أن أزيد من مائتي وأربعة عشر عاملا غالبيتهم من عمال النظافة وتطهير محيط شركة «سورفيرت» الجزائرية المصرية الجزائرية  غاضبون و ساخطون.
طالب هؤلاء من الطرف الجزائري و المصري بترسيمهم ضمن عقود عمل قارة بدل عقود عمل مؤقتة يقومون بتجديدها منذ سنة ألفين و ثلاثة عشر، في حين رفضت إدارة المركب الصناعي الضخم المختص في إنتاج مادتي الأمونياك واليوريا عالية الجودة تجديد عقود العشرات منهم، الأمر الذي أثار موجة سخط و غضب لدى هؤلاء العمال المؤقتون والمتعاقدون، الذين طالب ممثل عنهم من المدير العام لمؤسسة سوناطراك بن قدور عبد المؤمن، ووزير الطاقة الجديد مصطفى قيتوني، بالتدخل و إنصافهم من خلال منحهم حقهم المتمثل في ترسيمهم ضمن عمال مرسمين و مستفيدون من عقود عمل غير محددة المدة بدل توجسهم في كل مرة خيفة من طردهم أو عدم تجديد عقودهم، سيما عقب مطالبتهم بمنحهم حقوقهم المتمثلة في منحة المردودية و الخطر، كون غالبية هؤلاء العمال من عمال النظافة و تطهير المركب من مخلفات مادتي الأمونياك واليوريا عالية الجودة الخطرة للغاية كونها تحمل مواد إشعاعية و كيميائية جد خطرة لديها تداعيات سلبية على الصحة الآدمية و البيئة و المحيط في نفس الوقت.
 و إستنكر العمال الغاضبون بشدة ما وصفوها بسياسة الكيل بمكيالين و اللاعدل الذي يتعرضون له، حيث كشف ذات المتحدث أن الطرف المصري كان قد تفاهم مع مصلحة الموارد البشرية و المستخدمين على منح هؤلاء الأعوان عند إبرام الإتفاقية الأولى مع الطرف الجزائري، على أساس منحهم راتبا شهريا يفوق الخمسة ملايين سنتيم كل شهر لكن العمال بعد أزيد من عامين و نصف من العمل تفاجئوا بأنهم يتقاضون فقط مبلغ ثلاث ملايين سنتيم متسائلين عن مصير المليوني سنتيم المفقودة طيلة سنوات و أين ذهبت و من هي الوجهة المسؤولة عن حرمانهم منها، كما ندد العمال بعدم إستفادتهم من المنح الخاصة بالمردودية والأقدمية و كذلك الإعانات المالية التي يستفيد منها بقية العمال من قروض مالية من قبل صندوق الخدمات الإجتماعية التابع للمؤسسة، حيث هددوا بالدخول في حركة إحتجاجية عقب عيد الفطر ما لم تقوم إدارة المركب بتدارك قرارتها والإستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة وفتح باب الحوار والنقاش معهم .
 
أحمد بن عطية
 

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