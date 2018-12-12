فلاحو مستغانم يتكبدون خسائر في المحاصيل الزراعية

يتكبد أغلبية الفلاحين بولاية مستغانم خاصة الجهة الشرقية من الولاية، خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية سيما في ظل تقلبات الطقس التي شهدتها المنطقة، موازاة والإقبال الضعيف من الفلاحين على التأمين ضد الأخطار.

لا يزال أغلب فلاحي ولاية مستغانم يعزفون عن التأمين، رغم التسهيلات المقدمة من الصندوق خصوصا خلال الموسم الفلاحي الذي سخرت له كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاحه. وفي نفس السياق فإن معظم الفلاحين يعرفون حق المعرفة أهمية التأمين ضد الأخطار المناخية التي تهدد المحاصيل الفلاحية، كالجفاف والتقلبات المناخية الفجائية، ومختلف الكوارث وكذا التأمينات الخاصة بالعتاد الفلاحي كالماكنات والجرارات. هذه العملية أضحت ضرورية خلال الفصول الأربع، وعزوف الفلاحين عن التأمين قد ترجع لعدة أسباب منها أسباب مادية وقلة الوعي بأهمية التأمين، إلى جانب الدهنيات الموروثة من ثقافة التواكل، أضف إلى ذلك ضرب عرض الحائط بتوصيات مديرية الفلاحة وعدم الاهتمام بإرشاداتها، هذا دون أن ننسى العراقيل الإدارية وانعدام التواصل مع الإدارة في ظل غياب الحملات التحسيسية من جانب مسؤولي القطاع بالولاية، مع ذكر الجهود المبذولة من طرف ذات الجهات. جدير بالذكر، فقد نظم مؤخرا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية «كناس» يوما اعلاميا للانفتاح اكثر على وسائل الإعلام، تحت شعار «وسائل الإعلام شريكنا وسندنا»، وتم أيضا خلال هذا اليوم الإعلامي التعريف بمختلف الاداءات المقدمة من قبل الكناس إلى جانب ملف تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي الرامي إلى المحافظة على التوازنات المالية لكافة صناديق الضمان الاجتماعي.