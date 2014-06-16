3 غرقى مع بداية موسم الاصطياف بمستغانم

شريط الاخبار
ترامب وماكرون يناقشان خطط انسحاب أمريكا من سوريا البرازيل.. عهدة اليمين المتطرف في مواجهة العصابات الإجرامية رونالدو يساعد جوفنتوس للحفاظ على أليغري براهيمي يتألق تحت أنظار مبعوثي ايفرتون مصر تحتضن كأس أمم إفريقيا 2019 بدل الكاميرون سليماني يرفع التحدي ويعد الأتراك بوجه مغاير إدارة شبيبة القبائل تقرر غلق الميركاتو مبكرا بن علجية يندمج في التدريبات وعزي ودرارجة يحدثان طوارئ سمعة الكرة الجزائرية على المحك بسبب الصراعات الداخلية قطعة أرضية بدوار أولاد راشد بتيارت تسيل لعاب بارون العقار ورشات سرية تصنع خميرة الخبز بمواد مسرطنة بوهران الخطاب التكفيري عودة المحاكم الشرعية! مساحة زراعة البطاطا تبلغ 9.639 هكتار مفاوضات بين الجزائر وإسبانيا لتصدير الكهرباء ماغا ايكسبورت تصدر الإسمنت ومواد البناء إلى النيجر إسرائيل تستثني الجزائر من المطالبة بتعويضات عن ممتلكات اليهود قايد صالح يفتح النار على دعاة تدخل الجيش ويهدد بإجراءات قانونية ضدهم الحكومة تفرض الرسوم على العقارات الصناعية غير المستغلة تخصيص 30 ألف جرعة لقاح ضد الحمى القلاعية بأم البواقي بن غبريت تفتح باب الحوار مع شركائها بداية من الغد تكتل النقابات يطالب بعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع والعطلة المرضية سكنات أل بي بي للفقراء والأثرياء رئيس البنك الدولي يعلن استقالته من منصبه سلامة يعترف بـ الحمل الثقيل والشرعي للجزائر بسبب الأزمة الليبية أويحيى يحصر صلاحيات وزير الداخلية قضاة ضحايا عزل تعسفي يجددن مناشدة الرئيس التدخل وفاة 3 عمال وجرح آخرين في ورشات حي سيدي عبد الله مركب توسيالي سيصدر 150 ألف طن من الحديد في 2019 منح الاعتماد لثلاث مؤسسات بصفتها شركات سمسرة للتأمين جائزة أبو القاسم الشابي من نصيب المصري رفعت سلام جحنيط يوافق على الانضمام وقاسي السعيد يصر على شافعي طوارئ بولاياتي سعيدة وسيدي بلعباس بسبب نفوق 268 رأس غنم سكان حي الشيوخ القصديري ببوزريعة يناشدون زوخ ترحيلهم مكتتبو عدل1 يطالبون وزير السكن بالتدخل المخزن يطلب من الجزائر تنسيقا أمنيا لمواجهة عودة الدواعش متطرفون يدعون إلى تحريم الاحتفال بيناير عبر مواقع التواصل الاجتماعي النفط يتعافى متجها نحو 60 دولارا بفضل تبدد المخاوف توظيف 375 ألف طالب شغل في مؤسسات اقتصادية خلال 2018 إحباط محاولة انقلاب على الرئيس بونغو في الغابون المغرب يتخبط ويحرّك جيشه باتجاه مهيريز خوفا من مناورات البوليساريو
  1. الرئيسية
  2. المحلي
  3. أخبار الغرب
  4. 3 غرقى مع بداية موسم الاصطياف بمستغانم

3 غرقى مع بداية موسم الاصطياف بمستغانم

  29 جوان 2017 - 14:11   قرئ 424 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
3 غرقى مع بداية موسم الاصطياف بمستغانم

سجلت مصالح الحماية المدنية مساء أمس الأربعاء ثلاث حالات غرق بشاطئي ستيديا (غير محروس) وصابلات والتي تعد الاولى من نوعها خلال موسم الاصطياف الجاري حسبما أستفيد اليوم الخميس لدى المكلف بالاعلام لذات المصالح. وقد سجل شاطئ غير محروس بستيديا (15 كلم غرب الولاية) حالتي غرق لشابين ينحدران من بلدية عين النويصي ويبلغان من العمر 16 سنة حيث انتشل أعوان الحماية المدنية أحدهما الذي كان في حالة حرجة وتحويله الى مصلحة الاستعجالات بعاصمة الولاية أين لفظ أنفاسه الأخيرة يشير الملازم الأول بلكرد محمد. 

وتواصلت عملية البحث من قبل غطاسي الحماية المدنية عن الغريق الثاني لمدة 6 ساعات ليتم انتشاله وتحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثت بمستشفى شي غيفارة بعاصمة الولاية كما أشير اليه. كما سجلت نفس المصالح حالة غرق أخرى لشاب لايزال مفقودا يبلغ من العمر 17 سنة وينحدر من ولاية غليزان بشاطئ صابلات ببلدية مزغران وفق المصدر ذاته الذي أضاف أن عملية البحث لاتزال جارية لحد الساعة. وأشار الملازم الأول بلكرد محمد أنه بالرغم من حالة هيجان البحر والسباحة ممنوعة الا انه تم تسجيل أمس الأربعاء توافد زهاء 47 ألف مصطاف عبر 34 شاطئ مسموح للسباحة مع انقاذ 8 أشخاص من غرق حقيقي.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من أخبار الغرب

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات