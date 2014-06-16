3 غرقى مع بداية موسم الاصطياف بمستغانم

سجلت مصالح الحماية المدنية مساء أمس الأربعاء ثلاث حالات غرق بشاطئي ستيديا (غير محروس) وصابلات والتي تعد الاولى من نوعها خلال موسم الاصطياف الجاري حسبما أستفيد اليوم الخميس لدى المكلف بالاعلام لذات المصالح. وقد سجل شاطئ غير محروس بستيديا (15 كلم غرب الولاية) حالتي غرق لشابين ينحدران من بلدية عين النويصي ويبلغان من العمر 16 سنة حيث انتشل أعوان الحماية المدنية أحدهما الذي كان في حالة حرجة وتحويله الى مصلحة الاستعجالات بعاصمة الولاية أين لفظ أنفاسه الأخيرة يشير الملازم الأول بلكرد محمد.

وتواصلت عملية البحث من قبل غطاسي الحماية المدنية عن الغريق الثاني لمدة 6 ساعات ليتم انتشاله وتحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثت بمستشفى شي غيفارة بعاصمة الولاية كما أشير اليه. كما سجلت نفس المصالح حالة غرق أخرى لشاب لايزال مفقودا يبلغ من العمر 17 سنة وينحدر من ولاية غليزان بشاطئ صابلات ببلدية مزغران وفق المصدر ذاته الذي أضاف أن عملية البحث لاتزال جارية لحد الساعة. وأشار الملازم الأول بلكرد محمد أنه بالرغم من حالة هيجان البحر والسباحة ممنوعة الا انه تم تسجيل أمس الأربعاء توافد زهاء 47 ألف مصطاف عبر 34 شاطئ مسموح للسباحة مع انقاذ 8 أشخاص من غرق حقيقي.