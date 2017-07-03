فلاحو هبرة يهددون بتنظيم حركة احتجاجية

سد فرقوق بالمحمدية في معسكر ينتظر حلولا وزارية

جددت إحدى الجمعيات المحلية بمدينة المحمدية في ولاية معسكر مطلبها في مراسلة موجهة لديوان رئاسة الجمهورية مطالبة بفتح تحقيق بشأن الظروف والملابسات التي أبقت سد فرقوق دون متابعة في سياق مشروع السلت الذي أسال الكثير من الحبر وأثار جدلا واسعا لدى طبقة الفلاحين وعموم سكان مدينة المحمدية.

ضم رئيس الجمعية بن عودة عبد الله صوته لأصوات شريحة واسعة من الفلاحين الذين استهجنوا الصمت المطبق من طرف السلطات العمومية بخصوص وجهة أموال مشروع سلت سد فرقوق الواقع على بعد نحو 9 كلم جنوبا.

دراسة مشروع سلت الأوحال كلفت 114 مليون سنتيم

كلفت دراسة مشروع إزالة الأوحال من حوض السد مبلغ 114 مليون سنتيم من طرف مكتب دراسات كندي، بينما أُعلن مطلع العام 2006 عن رصد غلاف له لا يقل عن مبلغ 84 مليار سنتيم، قبل أن يُعهد تنفيذ المشروع لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة بشراكة مع مقاولة سورية، قبل أن يقفز المبلغ المخصص له إلى نحو 160 مليار سنتيم قيل إنها صُرفت في إزالة الأوحال، لكن الأموال تذهب والأوحال تبقى بل يزداد حجمها. وعن هذه المفارقة، يكتفي بعض إطارات قطاع الري بالقول إن نسبة توحل السد المذكور ستتقلص بفضل القناة التي ستربطه بسد بوحنيفية، وفي هذه الحال ما الجدوى من السد الذي استهلك إلى حد الآن الملايير دون فائدة تذكر؟

وكان رئيس الجمهورية في خضم زيارة قادته إلى ولاية معسكر صيف 2003 قد أمر بوجوب الشروع في إزالة الأوحال من سد فرقوق وإيلاء الاهتمام للقطب الفلاحي، لكن بمضي 14 سنة – حسب جمعية الأمل – لم تحل معضلة السد. وفي سياق متصل، دعت الجمعية إلى إنشاء سد جديد بوادي المالح بمحيط بلدية سجرارة شرق مقر دائرة المحمدية والبحث عن بديل لمجرى وادي حداد الذي بات يشكل خطورة على مستخدمي الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين المحمدية وإقليم ولاية مستغانم.

وردا على انشغالات الجمعية، أوضحت مصلحة الري الفلاحي التابعة لمديرية الري لولاية معسكر في مراسلة لها مؤرخة في 21 فيفري الماضي تحت رقم 521 أن سد فرقوق الذي أعيد إنجازه سنة 1970 لسد حاجات ولاية معسكر من مياه الشرب فضلا عن مدينة المحمدية ورواق وهران–أرزيو وكذا من مياه السقي الفلاحي لمحيط هبرة، فإنه كان يعاني بشكل دوري من زيادة توحله خلال موسم شتوي، مما أفضى إلى نقص سعة تخزينه إلى 400 ألف متر مكعب، وتبعا لذلك قامت وزارة الموارد المائية عن طريق الوكالة الوطنية للسدود بإبرام اتفاقية مع الشركة الأجنبية «ألديف سيلار» سنة 2005. وتقضي الاتفاقية بإزالة نحو 6 ملايين متر مكعب من الأوحال، إلا أن الشركة لم تنزع سوى 2.500.000 متر مكعب بسبب عدم توفر مياه كافية في حوض السد باستخدام آلة الجرف، فلجأت مديرية الري بتسجيل دراسة قابلية إنجاز سد صغير بوادي فرقوق من أجل تخزين 8 ملايين متر مكعب من المياه. وتبين بعد إنهاء الدراسة التي أجراها مكتب دراسة مختص (هيبو وهران) تعذر إقامة مشروع مماثل بسبب عدم صلاحية الأرضية لعدة عوامل، من ضمنها الحوض الهيدروغرافي واستحالة القيام بحملة تشجير لجبال بني شقران التي تعود جل ملكيتها للخواص.

وادي حداد يهدد المارة شتاء

تسبب وادي ماوسة بعد مشروع تحويل مجراه سنة 2003 في توحل سد فرقوق بسرعة فائقة مرورا بمنحدرات ضخمة، وأضافت مصلحة الري أن سلت الحاجز المائي لوادي حداد بالصحاورية قد تم سنة 2012 من طرف مؤسسة قوميري من أجل سعة أولية تقدر بـ 253 ألف متر مكعب قبل أن تلجأ المديرية إلى توسعة هذا الحاجز إلى أزيد من 450 ألف متر مكعب، حيث قامت بصفقة تموين الحاجز لاقتناء صمامة أخرى ذات قطر 600 ملم حسب قناة التفريغ وتعذر تركيبها بسبب عدم حصول تفاهم بين فلاحي المنطقة فضلا عن عدم تجديد الهيئة القيادية لجمعية استغلال هذا الحاجز، تقرير المديرية تطرق سوى للأرقام دون أن يضع رؤية للحلول التي تبقى رهن إشارة وزارة الموارد المائية إلى إشعار اخر .و تضمنت اخر مراسلة أصدرتها مديرية حشد الموارد المائية على مستوى الوزارة الوصية مؤرخة في 07 ماي الماضي تذكيرا فقط بما كانت قد أشارت إليه مديرية الري لولاية معسكر ليس إلا، وأرجعت سبب عدم إزالة الأوحال من سد فرقوق إلى غياب الغطاء النباتي للحوض الهيدروغرافي .

ب.ع