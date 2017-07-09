مافيا العقار تنهب 300هكتار من مواقع التوسع السياحي ببني خلاد في تلمسان

طالب العشرات من مواطني بلديتي بني خلاد وهنين ولاية تلمسان السلطات العليا للتدخل العاجل من أجل وقف الزحف على مناطق التوسع السياحي بشمالي البلديتين من قبل مافيا العقار المدعمة من قبل منتخبين محليين باعوا ذممهم لهذه المافيا من أجل نهب أكثر من 300 هكتار تابعة لأملاك الدولة وبيعها للمافيا بعقود عرفية للبزنسة فيها بعدما احدثوا تجزيئات فوضوية وأزالوا الغطاء النباتي وباشروا عملية البيع بعقود عرفية تحت وصاية البلدية التي سبق لوالي ولاية تلمسان السابق أن أوقف رئيس بلدية بني خلاد ونائبه الذي ثبث تورطهما في نهب العقار السياحي بالمنطقة لكن بعد تحول الوالي سهل الأمر وعادت البزنسة من جديد.

الوردانية، 09 هكتارات موجهة للتوسع السياحي تنهب من قبل المافيا ومنتخب على رأس الشبكة :





كشفت رسالة سكان شمال منطقة بني خلاد الى الوزير الأول عن قيام شبكة نهب العقار المدعمة من قبل احد نواب المجلس البلدي بنهب 09 هكتارات من أراضي الدولة واقعة على بعد مترين من المياه كانت موجهة لتوسيع الشاطئ وجعله موردا اقتصاديا وسياحيا هاما خاصة وان شاطئ الوردانية يقع بين ولايتين (تلمسان وعين تموشنت ) ففي الوقت الذي تحظى جهة ولاية عين تموشنت التابعة لدائرة ولهاصة بالاهتمام وتحولت الى مورد اقتصادي هام من خلال استقطاب آلاف السواح سنويا،غزا البناء الفوضوي الجهة التابعة لبلدية بني خلاد وقضى على الشاطئ الذي أختاره الرئيس بوتفليقة سواحله لتكون نموذجا لحماية الساحل في بداية حكمة ودعا الى النهوض بالسياحة من خلال استحداث مواقع لاستقبال السواح، لكن أما صمت السلطات البلدية التي تم توريطها في القضية من خلال توظيف المال الفاسد وصمت مصالح الولاية ومديرية السياحة تم القضاء على منطقة توسع الشاطئ ومعه التوسع السياحي والقضاء على أحلام سكان بني خلاد في استحداث موقعا لإنشاء العملة بناء على السياحة المقررة ضمن مخطط الدولة الناشئ، حتى أن بعض ممن يقيمون سكنات فوضوية أقدموا على غلق السبل الى شاطئ الوردانية وحرمان السواح من النزول إليه بعدما حولوه الى موقع سياحي خاص قريبا سيتحول الى منتجع عائلي في ظل غياب القوانين الرادعة وتورط منتخبين فاسدين في نهب أملاك الدولة ومواقع استحداث الثروة وتحويلها الى يد مجموعة من أصحاب تبييض الأموال الذين استغلوا أموالهم في تأميم مواقع سياحية عمومية وتحويلها الى ملكية خاصة .

نهب 200هكتار من شاطئي المخلد واقلة، ومشروع الميناء التجاري في مهب الريح





غير بعيد عن شاطئ الوردانية من الجهة الغربية وفي محي الحدود ما بين بلديتي بني خلاد وهنين نجد شاطئي المخلد واقلة، هما إحدى أهم الشواطئ جمالا بالجهة الشرقية لولاية تلمسان، بحكم أن هذه المنطقة لها أهمية سياحية نظرا لما تحتويه من مواقع خلابة جمعت بين اخضرار الغابة وزرقة البحر فشكلت لوحة فنية جميلة تستقطب الناضرين، هذه المنطقة التي سبق لفرقة البحرية التابعة لخفر السواحل أن أقامت دراسة من أجل إقامة ميناء تجاري وحتى للنزهة بالمنطقة بحكم وإضافة الى الشواطئ الرملية الذهبية الجميلة، تتوفر المنطقة على عمق كاف يؤهلها لاستقطاب ميناء اقتصادي من شأنه النهوض باقتصاد المنطقة وإقامة حركية قد تخرجها من قوقعة البحر، لكن كل هذا تحول الى ضرب من الخيال بعض قضاء المافيا على ما يزيد عن ال200 هكتار التي كان من المفروض ان تستقطب المشاريع السياحية والاقتصادية وتم تحويلها الى تجزيئات فوضوية لإقامة مجمعات سكنية بدون ترخيص من شأنها أن تكلف ميزانية الدولة مبالغ كبرى للتهيئة والانارة بعدما كان ينتظر منها ان تنتج الثروة صارت تستنزف الملايير لإقامة تهيئة لتجمعات سكانية فوضوية قضت على ما بقي من مناطق للتوسع السياحي بعدما سبق وأن تم القضاء على سواحل مرسى بن مهيدي، بيدر، مرسى أولاد بن عايد وسيدي يوشع وهنين وإقامة سكنات ومدن فوضوية تم ختامها بنهب سواحل كاملة وتحويلها الى ملكيات خاصة في ظل صمت السلطات المحلية والولائية .