مافيا العقار تنهب 300هكتار من مواقع التوسع السياحي ببني خلاد في تلمسان

شريط الاخبار
قبل شهر و10 أيام ... لأول مرة ملامح رئيس الجزائر المقبل غير واضحة! الحكومة تستمع لآراء الخبراء والمختصين للحد من ظاهرة "الحرقة" جون نوفال يؤكد أن منتقديه لا يعرفونه ويحملون "أحقادا تاريخية" بن غبريت تثمن "التحوير البيداغوجي" ومدى مساهمته في الإصلاحات التربوية مصالح الأمن تطيح ببارونات تهريب المخدرات وتوقف 23 تاجرا الجزائر الأسوأ عالميا في تدفق الأنترنت بسبب "داتا سنتر" السردين بـ 700 دينار والأسماك البيضاء والحمراء على صفيح من نار مسيرة مليونية لمساندة "ربراب" يوم 5 مارس المقبل بتيزي وزو استمرار القبضة الحديدية بين بن غبريت والتكتل النقابي شبكات تُهرب أسلحة حربية عبر الحدود وتُوجهها لعصابات الإجرام الرئاسيات في موعدها القانوني ... وهؤلاء من أعلنوا ترشحهم إلى غاية اليوم الجيش الليبي يقضي على 3 قياديين من تنظيم القاعدة على رأسهم "أبو طلحة الليبي" 20 سنة سجنا نافذا لـ "صلاح أبو محمد" المكلف بالإعلام بتنظيم القاعدة لبلاد المغرب الإسلامي تكليف رئاسي يوحي ببقاء بن صالح رئيسا لمجلس الأمة رئيس الحكومة المغربي يسقط "تودد" ملكه في الماء ويتهم الجزائر بـ"المناورة" بن غبريت تحذّر أولياء التلاميذ من مخاطر التطبيق الجديد "تيك توك" العطل المرضية كلفت صندوق الضمان الاجتماعي 1600 مليار سنتيم ربراب يعلن عن إطلاق استثمارات جديدة في تيزي وزو إنجاز مركب للبتروكيماوي بأرزيو في وهران بنوك صينية تضمن 80 بالمائة من تمويل مشروع الفوسفات المدمج الحمى القلاعية وطاعون صغار المجترات يتمددان ألمانيا رحّلت 534 جزائري من أراضيها خلال 11 شهرا تراجع عدد التأشيرات التي منحتها فرنسا للجزائريين بـ28 بالمائة المغرب يواصل خرجاته البهلوانية ويحمّل الجزائر مسؤولية تضاعف التهديدات الإرهابية مصالح الأمن تضع حسابات رجال أعمال لاجئين سوريين تحت الرقابة أويحيى يقرر الخروج عن صمته الحكومة تفتح ملف ركوب قوارب الموت من سواحل الجـزائر لا حجة لكم في الإضراب وأغلب مطالبكم تمت معالجتها توزيع أزيد من 6700 سكن عدل بداية فيفري عسكري سابق يشوّه جسد خطيبته بـ الأسيد بدافع الخيانة بودبوز يغيب عن تدريبات بيتيس ورحيله يتأكد إحالة ملف قضية الطفلة نهال على قضاء تيزي وزو الداربي العاصمي يحبس الأنفاس وسوسطارة أمام فرصة تعميق الفارق "السينا" يستعرض تجربة "المصالحة الوطنية" أمام برلمانيين عرب وأفارقة الحكومة تدشن حملة الرئاسيات من العاصمة مصنع لإنتاج أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري محليا فولكسفاغن تستثمر 700 مليون أورو لإنتاج سيارات كهربائية بأمريكا ملفات مهمة على طاولة وزير التجارة قريبا الجزائر أمام كارثة نفوق 10 بالمائة من ماشيتها خلال أيام فقط منتدى رؤساء المؤسسات يشيد بالعلاقات الجزائرية الأمريكية
  1. الرئيسية
  2. المحلي
  3. أخبار الغرب
  4. مافيا العقار تنهب 300هكتار من مواقع التوسع السياحي ببني خلاد في تلمسان

قضوا على شواطئ الوردانية واقلة والمخلد لإقامة مدن فوضوية

مافيا العقار تنهب 300هكتار من مواقع التوسع السياحي ببني خلاد في تلمسان

  09 جويلية 2017 - 14:12   قرئ 441 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
مافيا العقار تنهب 300هكتار من مواقع التوسع السياحي ببني خلاد في تلمسان

طالب العشرات من مواطني بلديتي بني خلاد وهنين ولاية تلمسان السلطات العليا للتدخل العاجل من أجل وقف الزحف على مناطق التوسع السياحي بشمالي البلديتين من قبل مافيا العقار المدعمة من قبل منتخبين محليين باعوا ذممهم لهذه المافيا من أجل نهب أكثر من 300  هكتار تابعة لأملاك الدولة وبيعها للمافيا بعقود عرفية للبزنسة فيها بعدما احدثوا تجزيئات فوضوية وأزالوا الغطاء النباتي وباشروا عملية البيع بعقود عرفية تحت وصاية البلدية التي سبق لوالي ولاية تلمسان السابق أن أوقف رئيس بلدية بني خلاد ونائبه الذي ثبث تورطهما في نهب العقار السياحي بالمنطقة لكن بعد تحول الوالي سهل الأمر وعادت البزنسة من جديد.

 
الوردانية، 09 هكتارات موجهة للتوسع السياحي تنهب من قبل المافيا ومنتخب على رأس الشبكة :

كشفت رسالة سكان شمال منطقة بني خلاد الى الوزير الأول عن قيام شبكة نهب العقار المدعمة من قبل احد نواب المجلس البلدي بنهب 09 هكتارات من أراضي الدولة واقعة على بعد مترين من المياه كانت موجهة لتوسيع الشاطئ وجعله موردا اقتصاديا وسياحيا هاما  خاصة وان شاطئ الوردانية يقع بين ولايتين (تلمسان وعين تموشنت ) ففي الوقت الذي تحظى جهة ولاية عين تموشنت التابعة لدائرة ولهاصة بالاهتمام وتحولت الى  مورد اقتصادي هام من خلال استقطاب آلاف السواح سنويا،غزا البناء الفوضوي الجهة  التابعة لبلدية بني خلاد وقضى على الشاطئ الذي أختاره الرئيس بوتفليقة سواحله لتكون نموذجا لحماية الساحل في بداية حكمة ودعا الى النهوض بالسياحة من خلال استحداث مواقع لاستقبال السواح، لكن أما صمت السلطات البلدية التي تم توريطها في القضية من خلال توظيف المال الفاسد وصمت مصالح الولاية ومديرية السياحة  تم القضاء على منطقة توسع الشاطئ ومعه التوسع السياحي والقضاء على أحلام سكان بني خلاد في استحداث موقعا لإنشاء العملة بناء على السياحة المقررة ضمن مخطط الدولة الناشئ، حتى أن بعض ممن يقيمون سكنات فوضوية أقدموا على غلق السبل الى شاطئ الوردانية وحرمان السواح من النزول إليه بعدما حولوه الى موقع سياحي خاص قريبا سيتحول الى منتجع عائلي في ظل غياب القوانين الرادعة وتورط منتخبين فاسدين في نهب أملاك الدولة ومواقع استحداث الثروة وتحويلها الى يد مجموعة من أصحاب تبييض الأموال الذين استغلوا أموالهم في تأميم مواقع سياحية عمومية وتحويلها الى  ملكية خاصة .
 
نهب 200هكتار من شاطئي المخلد واقلة، ومشروع الميناء التجاري في مهب الريح

غير بعيد عن شاطئ الوردانية من الجهة الغربية وفي محي الحدود ما بين بلديتي بني خلاد وهنين نجد شاطئي المخلد واقلة، هما إحدى أهم الشواطئ جمالا بالجهة الشرقية لولاية تلمسان، بحكم أن هذه المنطقة لها أهمية سياحية نظرا لما تحتويه من مواقع خلابة جمعت بين اخضرار الغابة وزرقة البحر فشكلت لوحة فنية جميلة تستقطب الناضرين، هذه المنطقة التي سبق لفرقة البحرية التابعة لخفر السواحل أن أقامت دراسة من أجل إقامة ميناء تجاري وحتى للنزهة بالمنطقة بحكم وإضافة الى الشواطئ الرملية الذهبية الجميلة، تتوفر المنطقة على عمق كاف يؤهلها لاستقطاب ميناء اقتصادي من شأنه النهوض باقتصاد المنطقة وإقامة حركية قد تخرجها من قوقعة البحر، لكن كل هذا تحول الى ضرب من الخيال بعض قضاء المافيا على ما يزيد عن ال200 هكتار التي كان من المفروض ان تستقطب المشاريع السياحية والاقتصادية وتم تحويلها الى تجزيئات فوضوية لإقامة مجمعات سكنية بدون ترخيص من شأنها أن تكلف ميزانية الدولة مبالغ كبرى للتهيئة والانارة بعدما كان ينتظر منها ان تنتج الثروة صارت تستنزف الملايير لإقامة تهيئة لتجمعات سكانية فوضوية  قضت على  ما بقي من مناطق للتوسع السياحي بعدما سبق وأن تم القضاء على سواحل مرسى بن مهيدي، بيدر، مرسى أولاد بن عايد وسيدي يوشع وهنين وإقامة سكنات ومدن فوضوية تم ختامها بنهب سواحل كاملة وتحويلها الى ملكيات خاصة في ظل صمت السلطات المحلية والولائية .
 
م. بن ترار
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من أخبار الغرب

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات