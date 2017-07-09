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رغم التعليمات الجهات الوصية بمنع تجارتها

انتشار بيع الأعشاب الطبية عبر أسواق مستغانم

  09 جويلية 2017 - 14:21   قرئ 1004 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
انتشار بيع الأعشاب الطبية عبر أسواق مستغانم

تشهد مختلف دوائر ولاية مستغانم انتشارا كبيرا لباعة الأدوية الذين يعرفون على مستوى المنطقة بالعشابين، خاصة في السوق الأسبوعي لدائرة ماسرة، هذه الفئة التي تعمد إلى العلاج بالطب البديل انطلاقا من مستخلصات النباتات والأعشاب الطبية التي يختص في بيعها أناس يدعون أنهم يكسبون الحكمة في ذلك.

 
تعرف الأسواق الشعبية حركية ونشاط كبيرين، يمنحان لهؤلاء الباعة الذين أصبحوا يعرضون أنفسهم بديلا عن الأطباء في ديكور وسط عشرات المستحضرات والأعشاب التي تبدو في الكثير منها غير معروفة لدى العامة، وهي كلها وصفات نادرة تعالج مختلف الأمراض وحتى المستعصية منها على حد تعبيرهم. غير أن اللافت للانتباه في هذه الأسواق هو ذلك التهافت والإقبال الكبيرين للمواطنين من مختلف الفئات ومن كل الجنسين الذين يقصدون العشاب للحصول على مختلف الخلطات المعروفة محليا بالعقدة الممزوجة. يكتفي كل من يشتري هذه الأعشاب والعقاقير بشهادات بائعيها حول مدى فعاليتها في علاج الأرق والربو والحساسية وأمراض الروماتيزم والقرحة المعدية وفتح الشهية وتقوية جهاز المناعة في الجسم وتنظيف وتبييض البشرة، بالإضافة إلى تبييض الأسنان وغيرها من مختلف العلاجات، هذا وبالرغم من ارتفاع أثمانها إلا أن الإقبال عليها منقطع النظير. ويستعرض هؤلاء أدويتهم أمام الملأ ويستعملون مكبرات الصوت، مستعينين في ذلك بمجموعة من الأشخاص الذين تجدهم ينصحون العامة باقتناء هذه الأدوية واستعمالها بدون خوف، بدليل أنهم استعملوها سابقا، وقد أثبتت نجاعتها ورغم تحذيرات الجهات الوصية وعرى رأسها وزارة التجارة بمنع تجارة الأعشاب الطبية إلا أن هذه الأخيرة تعرف استفحالا عبر مختلف الأسواق في غياب الرقابة والإجراءات الردعية ضد بائعيها.
 
ز. أمينة
 

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