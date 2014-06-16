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فضيحة تضخيم لنقاط الطلبة بقسم الكيمياء تهز جامعة محمد بوضياف بوهران

  17 جويلية 2017 - 11:55   قرئ 311 مرة   0 تعليق   أخبار الغرب
فضيحة تضخيم لنقاط الطلبة بقسم الكيمياء تهز جامعة محمد بوضياف بوهران

 

 

 

لا زالت العديد من الكليات و الأقسام بجامعة محمد بوضياف للعلوم و التكنولوجيا بوهران تعي على وقع العديد من التجاوزات و حالة الإحتقان في صفوف طلبتها منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، حيث دعا أمس، الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين "الإينيا" فرع إيسطو من وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار، ومديرة الجامعة بالتدخل للتحقيق فيما وصفها التنظيم الطلابي بالفضيحة المدوية و المتمثلة في تضخيم نقاط الطلبة بشكل واضح و غير مقبول ما بين نتائج السنة الماضية و السنة الجارية، و ذلك على مستوى قسم الكيمياء، وهو الأمر الذي أثار غضب و سخط العديد من الطلبة و أثار الشكوك و الريبة لدى بقية طلبة الكليات و الأقسام الأخرى، حيث إستنادا للمعلومات المتوفرة لدى "المحور اليومي" فإن نسبة النجاح خلال هذه السنة إلى خمسة و سبعين في المائة بالنسبة لطلبة السنوات الثلاث لقسم الكيمياء،و قفزت بشكل عال و غير طبيعي، بينما كانت العام الماضي تبلغ الثلاثين في المائة، و حمل تنظيم "الإينيا" المسؤولية للإدارة و المجلس الخاص بالمداولات المتسبب الرئيسي في عملية تضخيم لنقاط الطلية، و هو الأمر الذي إعتبره الأخير بأنه غير صحي و يقلص من كفاءة الطلبة و يأثر عليهم مستقبلا من خلال حصولهم على نقاط هي في الأصل لا تعبر البتة على مستواهم العلمي و التكويني البيذاغوجي، و عليه طالب الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين من وزير التعليم اعالي و البحث العلمي الطاهر حجار بإيفاد لجنة تحقيق و تقصي على جناح السرعة على مستوى قسم الكيمياء لدى جامعة محمد بوضياف للعلوم و التكنوولجيا بوهران، للنبش في بعض التجاوزات كذلك على مستوى قسمي هندسة الطرائق  و هندسة المواد، مرورا، بتسجيل تجاوزات أخرى تتعلق بتغيير نقاط بعض الطلبة ما بين المداولات الأولية و المداولات النهائية، و التساؤل عن المعيار الذي إتخذته لجنة المداولات بخصوص نظام الإنقاذ، حيث تم إعتماد معدل تسعة من عشرين بالنسبة للسنة الأولى، نظرا للعدد الكبير لطلبة السنة الأولى كيمياء، و إعتماد معدل تسعة فاصل تسعين بالنسبة لطلبة السنة الثانية، من أجل تسهيل العمل الإداري خلال الموسم الجامعي المقبل، و تسعة فاصل خمسين بالنسبة لطلبة السنة الثالثة  نظرا لإرتفاع معدلات النجاح التي قفزت من ثلاثين بالمائة خلال السنة الماضية إلى السنة الجارية لنسبة الخمسة و سبعين في المائة، و هو ما سيجعل الإدارة في مأزق جراء رغبة الغالبية في التسجيل ضمن الماستر خلال الدخول الجامعي المقبل، من جهتها حاولت "المحور اليومي" الإتصال بمديرة الجامعة للتعرف على وجهة نظر الإدارة لكن لم نجدها لمرتين بمكتبها 

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