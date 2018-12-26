كتعويضات مالية عن الأراضي التي شملها مشروع خط السكة الحديدية

بلدية تادمايت في تيزي وزو تستفيد من 28 مليارا لإنعاش التنمية

استفادت بلدية تادمايت الواقعة على بعد 20 كم غرب مدينة تيزي وزو، من غلاف مالي جد معتبر قدرت قيمته المالية بـ28 مليار سنتيم، وذللك كتعويض عن الاراضي التابعة لها التي شملها مشروع خط السكة الحديدية الثنية –تيزي وزو، وهو المبلغ الذي تعول عليه كثيرا السلطات المحلية من أجل إعادة بعث الحراك التنموي بالمنطقة وتمويل بعض المشاريع المجمدة بفعل الازمة المالية.

استفادت بلدية تادمايت بدائرة ذراع بن خدة بعد طول انتظار من غلاف مالي يقدر بـ28 مليار سنتيم من طرف الوكالة الوطنية للسكك الحديدية كتعويض عن الأراضي المنتزعة لإنجاز مشروع خط السكة الحديدية بتيزي وزو، التي تعود ملكيتها إلى البلدية، حيث وبعد المعركة التي قادها المجلس الشعبي الحالي مع الادارة المحلية حول تحديد قيمة التعويضات ومدة استلامها استطاعت مصالح البلدية أن تنتزع هذه التعويضات التي ستساهم الى حد بعيد في اعادة بعث الحراك التنموي بالمنطقة وتمويل الكثير من المشاريع القاعدية التي برمجت وتم تجميد أشغالها بسبب الأزمة المالية خصوصا المتعلقة منها بتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية لسكان قرى تادمايت التي لا تزال تعاني الكثير من النقائص وعلى جميع الأصعدة، فضلا عن انجاز بعض المرافق الخدماتية التي لم يتم اطلاق اشغالها بعد بسبب الازمة المالية على غرار انجاز وحدة للحماية المدنية، إعادة تهيئة الطرق وتجديد قنوات نقل المياه الصالحة للشرب وغيرها من البرامج التنموية الاخرى التي لاتزال عالقة حسبما اكده رئيس البلدية «عمر مزيان لـ»المحور اليومي». من جهة أخرى تعد المعارضة الشديدة التي قادها بعض مواطني البلدية حول كيفية توزيع هذا المبلغ المالي الذي استفادت منه تادمايت، من بين العراقيل الاخرى التي تعيق العملية التنموية ومن جديد على مستوى البلدية، وفي هذا الصدد اجبر المجلس الشعبي البلدي، يوم الخميس المنصرم، إلى إلغاء الجلسة العادية لأعضاء المجلس المخصصة للإعلان عن توزيع المبلغ على مختلف القطاعات، بعد تجمهر العشرات من المواطنين امام مقر البلدية المطالبة بضرورة اعتماد خبرة مالية من طرف اخصائيين من اجل تحديد اولويات البلدية في المجال التنموي، مع إشراك المواطنين في العملية بهدف ضمان عدم إقصاء أية جهة أو حرمانها من حقها المشروع. وعليه قام المجلس الشعبي البلدي وتحت ضغط السكان غلى تأجيل أشغال الدورة إلى إشعار أخر. الأمر الذي قد يتسبب في تجميد مجددا المبلغ لاسيما أن عهدة المجلس الحالي توشك على الانقضاء.