مست 131 مقبرة تحضيرا للعيد

أعمال سحر وشعوذة مخلفات حملة واسعة لتنظيف المقابر

شنت مؤسسة متيجة للإنارة حملة واسعة لتنظيف المقابر شملت ما يقارب 131 مقبرة موزعة عبر 25 بلدية على مستوى إقليم الولاية ،وتعد هذه الحملة الثانية من نوعها في ظرف أقل من 6 أشهر، وجاءت هذه الأخيرة تحضيرا لزيارة المقابر يوم العيد واستقبال العائلات التي تزور موتاها صبيحة عيد الفطر المبارك.

كما جندت لها إمكانيات مادية وبشرية هائلة، حيث شاركت فيها المؤسسات الثلاثة وبإشراف مؤسسة متيجة للإنارة الى جانب 22 مديرية، وقد أسفرت حملة النظافة عن العثور على أعمال شعوذة وسحر وأشياء غريبة كانت مخبأة لسنوات في المقابر تفاجأ العمال المتطوعين خلال عملية مخبأة على حواف القبور، وهو الأمر الذي أثار استنكار الحضور. وعن العملية التي استحسن لها سكان البليدة قال بشأنها مدير مؤسسة متيجة نظافة ومنسق بين المؤسسات الثلاثة المشرف العام على العملية السيد محفوظ بوسكة أن هذه الطبعة حملت شعار» «وتدخل ضمن حملات تزيين المحيط من كل الجوانب حتى المقابر التي تعد جزءا من محيط الى جانب كونها مكان مقدس يدفن فيه موتى من أفراد العائلات، وتجدر الإشارة أن مصالح الولاية قطعت جزءا كبيرا في عملية تزيين المحيط بعد سلسلة الحملات التي نظمتها أبرزها غرس كم هائل من الورود ،انارة كل الساحات والطرق عبر 25 بلدية ،تهيئة الساحات العمومية والتي أصبحت متنفسا للعائلات خلال السهرات الرمضانية .