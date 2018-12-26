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رغم تزفيته منذ سنة

الطريق مهترئ بين قرية أولاد حميدة وبلدية بغلية ببومرداس

  19 جوان 2017 - 13:52   قرئ 1137 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
الطريق مهترئ بين قرية أولاد حميدة وبلدية بغلية ببومرداس

تحول الطريق الرابط بين قرية أولاد حميدة وبلدية بغلية بولاية بومرداس الى مسلك يستحيل على المركبات اجتيازه بعد ان أصبحت الحفر والمنحدرات ميزته الأساسية، ورغم استفادت هذا الطريق من عملية تزفيت من سنة إلا أنها عرفت اهتراء ووضعا كارثيا يثير التساؤل حول المقاول المكلف بهذا المشروع الذي يثبت ان الطريق انجز بمواد مغشوشة.

 
ناشد سكان قرية أولاد حميدة التابع لبلدية بغلية بولاية بومرداس والي الولاية مدنى فواتيح بالتدخل العاجل لإنهاء العزلة التي يعيشها سكان المنطقة والقرى المجاورة لها، حيث يعرف الطريق الرابط بقرية أولاد حميدة وبلدية بغلية وضعا كارثيا، بعد أن أصبح يستحيل اجتيازه من طرف المركبات الصغيرة، وحسب ما صرح به سكان المنطقة فانهم باتوا يعانون من عزلة تامة بعد اهتراء الطريق الذي يربط قريتهم ببلدية بغلية ومدينة دلس وغيرها من التجمعات السكانية المجاورة، مشيرين الى أن الطريق استفاد منذ سنتين من عملية تزفيت وإعادة تهيئته الا أن الفرحة لم تكتمل فبعد مرور شهر واحد بدأت الطريق في التدهور مما يثبت استعمال المقاول المكلف بمشروع لمواد تزفيت مغشوشة.
للإشارة فإن المقاول قام في السنوات الماضية بالفوز بصفقة تهيئة الطريق في الكثير من المرات حيث يتبع سياسة البريكولاج في الطريق فكل مرة تعرف الطريق تدهورا مدة قصيرة بعد تسليم الطريق، مما يثير التساؤل حول صمت السلطات المحلية عن عدم نزاهة هذا المقاول الذي يفوز بالصفقة كل مرة ، وخلال الزيارة الميدانية التي قادت «المحور اليومي» الى عين المكان اكتشفنا حجم التدهور الذي اصبح عليه الطريق الرابط بين قرية أولاد حميدة وبلدية بغلية فرغم الكثافة السكانية المرتفعة للقرية الا أن هذا لم يشفع لها واستفادتها من مشاريع تنموية وكأبسط مرفق تهيئة الطريق الذي ساهم في عزلة سكانها وتكبد أصحاب السيارات عناء تعطل مركباتهم الامر الذي اثار غضب واستياء السكان، ناهيك عن الغياب التام لأبسط المرافق التنموية التي يمكن ان تساهم في رفع الغبن عن القرية التي قدم الكثير من أبنائها شهداء للوطن فيما تم مكافئتها بالعزلة التهميش والحرمان من المشاريع التنموية على غرار شبكة الغاز الطبيعي و ملعب ومكتبة أو حتى متوسط وقاعة متعددة الرياضات وغيرها من المرافق الخدماتية .
وفي الأخير جدد سكان قرية أولاد حميدة مطلبهم لوالي بومرداس بضرورة التدخل لحل المشاكل التي يتخبط فيها سكان المنطقة من اجل انهاء التهميش والعزلة المفروضة عليهم من طرف السلطات المحلية لبلدية بغلية.
 
 خليدة تافليس
 

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