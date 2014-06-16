ناشدوا السلطات المعنية التدخل

غياب وسائل النقل يعزل سكان حي أولاد بلحاج بالسحاولة

تعد بلدية السحاولة التابعة إقليميا للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس واحدة من البلديات التي تعرف نموا ديموغرافيا كبير لا سيما في السنوات الأخيرة، في ظل التوافد الملحوظ من طرف العديد من العائلات التي فضلت الابتعاد عن ضوضاء المدن واختناقها المروري، خاصة أنها تتميز بجو هادئ على غرار البلديات المجاورة لها، فيما يقابله تطور بطيء من ناحية المشاريع التنموية، والتي يأمل قاطنوها أن تساير التطور التنموي الذي تشهده نظيراتها من بلديات العاصمة.

يعاني قاطنو مختلف الأحياء التابعة بلدية السحاولة من نقص فادح في وسائل النقل، وأول ما يلفت انتباه الزائر للبلدية الغياب التام لوسائل النقل سواء التي تربط البلدية بمختلف البلديات المجاورة لها أو تلك التي تربط وسط المدينة بالأحياء التي توجد على أطرافها، ومن بين هذه الأحياء حي أولاد بلحاج الذي يشتكي قاطنوه من غياب حافلات النقل بالمنطقة رغم وجود مواقف نقل بالمكان إلا أن حافلات النقل قلما تمر عبر الحي، مما جعلهم يناشدون السلطات المحلية ومديرية النقل لولاية الجزائر التدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه المشكلة التي تؤرقهم لإنهاء المعاناة التي يتخبطون فيها على مدار السنة. وعبّر هؤلاء السكان عن امتعاضهم الشديد من الوضع القائم خاصة أنهم يضطرون إلى الوقوف في المواقف المخصصة لذلك لأكثر من ساعة نظرا لعدم قدوم أصحاب الحافلات، وهو ما وقفنا عليه لدى وجودنا بالحي حيث انتظرنا قرابة ساعة كاملة من الزمن ولم نشهد مرور أية حافلة نقل، وهو ما أكد أغلب السكان الذين التقينا بهم.ولدى استفسارنا عن هذا الإشكال أجمع السكان في حديثهم على أن هذا الوضع الذي يتخبطون فيه تحول إلى ظاهرة يومية رغم العديد من الشكاوى التي قاموا برفعها إلى السلطات المحلية قصد إيجاد حلول مجدية، نظرا لما يعانونه من مشاكل على غرار التأخر المتكرر عن مناصب الشغل ومختلف مواعيدهم، ناهيك عن التراجع في المستوى الدراسي لدى تلاميذ المنطقة جراء الانتظار لساعات طوال من أجل الظفر بمكان داخل هذه الحافلات، مشيرين في ذات السياق إلى أن هذا الوضع حتم عليهم الخروج من منازلهم في ساعات مبكرة متحملين كل المخاطر التي قد تصادفهم كالسرقة وغيرها، حيث يتحين أصحابها الفرصة من أجل تنفيذ اعتداءاتهم، خاصة أن المنطقة شبه معزولة.