المستفيدون من السكن بتيزي وزو يطالبون بمنحهم قرارات الاستفادة

ندد المستفيدون من حصة 2180 مسكن من صيغة السكن الاجتماعي بمنطقة وادي فالي ببلدية تيزي وزو، بتأخر السلطات في منحهم قرارات الاستفادة من هذه السكنات وذلك بعد مضي أكثر من 8 أشهر من الإعلان الرسمي عن قائمة الأسماء المعنية.

حسبما أكده الكثير من المستفيدين في تصريحاتهم لـ«المحور اليومي» فإن السلطات العمومية وعلى ٍرأسها الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بولاية تيزي وزو، تماطلت في منحهم قرارات الاستفادة من السكن الاجتماعي المعلن عن قائمته منذ منتصف نوفمبر 20165 الأمر الذي أثار موجة من السخط في أوساط العائلات المعنية والتي تنتظر بفارغ الصبر عملية ترحيلهم نظرا لحاجتها الماسة لهذه السكنات وفي السياق ذاته أضاف محدثونا ان الكثير من الشكوك تحوم حول هذا السكوت المبهم من قبل السلطات المحلية التي لم تقوم حتى بعد باستدعاء المستفيدين من هذه السكنات لدفع المستحقات المالية المتعلقة بعملية الاستفادة من مفاتيح شققهم، وعليه قال هؤلاء إن الطلبات الكثيرة التي رفعوها إلى مسؤولي دائرة تيزي وزو قصد تقديم توضيحات لهم حول أسباب هذا التأخر لم تلق أية إجابات مقنعة. واكتفتى بتبرير موقفها بالتأكيد أن عملية التهيئة الخارجية للسكنات المتعلقة بإنجاز أشغال ربطها بالغاز، المياه والكهرباء فضلا عن الأرصفة، الإنارة العمومية وتعبيد الطرقات الداخلية للأحياء. لا تزال متواصلة ولا يمكن ترحيل العائلات قبل الانتهاء من الاشغال، الامر الذي اعتبره المستفيدون متناقضا مع طلبهم المتمثل في منحهم على الأقل قرارات الاستفادة من هذه السكنات للتأكد أحقيتهم بها، وليس ترحيلهم، الأمر –بحسبهم- قد يمتد لأشهر إضافية لاسيما في ظل العجز المادي المسجل بسبب الازمة المالية الذي حال بتعليق الأشغال في الكثير من ورشات البناء التابعة للديوان على حد تعبير مسؤوليه خلال القاء الذي جمعهم بالعديد من المستفيدين. على صعيد أخر تساءل المستفيدون من حصة 2180 مسكن اجتماعي عن عدم توضيح السلطات المعنية عن الأسباب الحقيقة التي تقف وراء موقفها وعدم منح قرارات الاستفادة لأصحابها منذ مرور أكثر من 8 أشهر، خصوصا في ظل هناك من إشاعات يتم تداولها في أوساط المعنيين، والمتمثلة في إطلاق الأخيرة عملية تحقيق في الأسماء الواردة في القائمة الأولى وإمكانية اسقاط الكثير منهم لعدم احقيتهم في السكن لعوامل متفرقة. الأمر الذي زاد من قلقل البعض على حد تعبيرهم- والتخوف من أن تكون عملية مراجعة هذه القائمة يتم معالجتها بطريقة غير عادلة. وعليه هدد المستفيدون من السكن الاجتماعي بمنطقة وادي فالي وقبل أسابيع قلائل من الإعلان عن القائمة الثانية المتضمنة لأكثر من 2000 وحدة سكنية، بالخروج إلى الشارع للاحتجاج للمطالبة بمنحهم قرارات الاستفادة.