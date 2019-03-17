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شقق فاخرة للإخوة بجاوي إحداها بـ 9، 1 مليون دولار في مونتريال

عشرات العقارات بملايين الدولارات في كندا

  03 جوان 2017 - 19:28   قرئ 765 مرة   0 تعليق   الوطني
عشرات العقارات بملايين الدولارات في كندا

 يمتلك أشقاء فريد بجاوي، رجل الأعمال الكبير المطلوب من قبل المحاكم الإيطالية لصلته بقضايا الفساد وفضيحة سايبم سوناطراك، العديد من الممتلكات والعقارات في «كيبيك» بكندا، تتجاوز القيمة الإجمالية لها عشرات الملايين من الدولارات، وفقا لما كشفj عنه مجلة دي مونتريال. 

ضمن هذه العقارات التي يمتلكها فريد بجاوي باسم أشقائه، فقد حصل رضا بجاوي في ماي 2015 على شقة فاخرة بقيمة 1.9 مليون دولار أمريكي، تقع هذه الشقة الراقية على سفح تل الملكي المطل على مدينة مونتريال. وفي فيفري من العام نفسه، أصبح رضا بجاوي مساهما في الشركة العقارية «أكاديا» للشقق، وتقدر قيمة شقة في هذا المبنى الفاخر في 5، 3 ملايين دولار، مع تكاليف السكن تقدر بـ 50 ألف دولار سنويا. أجرى رضا بجاوي منذ عام 2004 معاملات تجارية كبيرة مع والديه وزوجته السابقة، في مونتريال بقيمة إجمالية قدرها 4.7 ملايين دولار أمريكي، كما يملك شقة ببرج خليفة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وكشفت صحيفة كندية أيضا أن شقيق فريد بجاوي الآخر ويدعى رياض استثمر نحو 6.8 ملايين دولار في العقارات بين 2000 و2014 في منطقة مونتريال. وتلقى رياض الذي كان طالبا في جامعة مونتريال، دعما ماليا كبيرا من أخيه فريد ومن أيضا محمد بجاوي، الذي كان وزير سابق للشؤون الخارجية، وضمن هذه العملية حول فريد لشقيقه الثالث رياض 285،000 دولار بين عامي 2005، و2006. أجرت له شقة فاخرة في مبنى تاريخي في جولدن سكوير مايل بمونتريال، عاش فيها حياة الترف وكلف الكراء مبلغ 42،000 دولار كندي في السنة. أنشأ فريد بجاوي لأشقائه عشرات الشركات العقارية، وقام بإشراكهم في عدد من الصفقات، بالإضافة إلى استثماره أيضا في الشركة القابضة الواقعة بالجزر العذراء في بريطانيا في عام 2003 باستثمارات فاقت كل التصورات ضمن صفقات مشبوهة مع شركة سايبم. 

ياسمين بوعلي 

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