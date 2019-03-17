نحو فشل الموسم السياحي في الجزائر

وزارة السياحة بدون وزير ووكالات سياحية بدون رقيب

في الوقت الذي شرعت فيه الجارة تونس تحضيراتها لاستقطاب السياح الجزائريين في الموسم السياحي الجاري، يكتنف الغموض في الجزائر حول مستقبل السياحة هذه السنة، لاسيما أن هذا القطاع الحساس الذي تعوّل عليه الحكومة كثيرا من أجل التحرر من الاقتصاد الريعي يُسّير بدون وزير.

يكتنف قطاع السياحة في الجزائر غموضا قبل أيام قليلة عن بداية موسم الاصطياف، حيث تغيب عن الساحة السياحية أي مظاهر توحي باقتراب هذا الموسم، فمديريات السياحة عبر التراب الوطني، خاصة في المدن السياحية تعيش حالة من الفوضى نتيجة غياب قرارات من طرف الوزارة الوصية، بالإضافة إلى وجود عدة ملفات عالقة على طاولة وزير السياحة التي ينتظر النظر فيها ومعالجتها بصورة استعجالية. في الصدد ذاته، تتخبط السياحة في الجزائر في عدة مشاكل على رأسها الهجرة الجماعية للجزائريين إلى الخارج لقضاء عطلتهم السنوية بتواطؤ من وكالات سياحية، هدفها الوحيد هو جمع المال ولو على حساب الاقتصاد الوطني، وتزاول هذه الوكالات نشاطها دون رقيب أو حسيب من وزارة السياحة. من جهة أخرى، رغم تحذيرات الوزارة الوصية، إلا أنّ أغلب الوكالات السياحية كثفت نشاطها قبل بداية شهر رمضان، من أجل استقطاب أكبر عدد من الجزائريين الراغبين في قضاء عطلتهم السنوية خارج الوطن، إذ عملت على الترويج للمنتوج السياحي الأجنبي على غرار تونس، إسبانيا، تركيا واليونان بأسعار مغرية، مقابل تجاهل للوجهات السياحية الداخلية دون مبررات، بما أن الجزائر تعد من بين أجمل البلدان من حيث المناظر الطبيعية وتنوع المنتجات السياحية بها، ولو أن نقص المرافق والخدمات يعيق تطور القطاع في ظل تقاعس المسؤولين في تأدية مهامهم، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى أي سنتيم يدخل الخزينة العمومية في ظل تراجع عائداتها من العملة الصعبة بعد انهيار سعر برميل النفط في الأسواق الدولية.

لطفي العقون