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هيئة أمنية دولية وراء الإنذار بوجود قنبلة في طائرة بمطار الجزائر

علمت «المحور اليومي» أن هيئة أمنية دولية هي من كانت وراء الإنذار بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية كانت متوقفة بأرضية مطار هواري بومدين وطائرة لوفتهنزا الألمانية التي كانت بصدد الهبوط بذات المنشأة، الأمر الذي اقتضى اتباع إجراءات أمنية خاصة بمثل هذه الحالات للتأكد من أمن الطائرات والمسافرين والمطار.

عاد النشاط على مستوى مطار الجزائر الدولي إلى طبيعته، بعد تذبذب قصير صباح أول أمس، إثر إنذار كاذب بوجود قنبلة على متن طائرتين واحدة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية التي حطت بأرضية المطار قادمة من العاصمة روما في حدود الساعة العاشرة صباحا وأخرى لشركة الطيران الخاصة لوفتهنزا قادمة من فرانكفورت الألمانية، وكانت بصدد النزول بذات المنشأة على نحو الحادية عشر صباحا، حيث استدعى الأمر تدخل المصالح المعنية للتأكد من أمن الطائرات والمسافرين والمطار، وسارع عناصر من مصالح الأمن بعد تلقي الإخطار إلى مراقبة الطائرتين المشبوهتين ولم يلاحظوا أي خطر سواء من ناحية المسافرين أم على مستوى الطائرات، ليتم بعدها إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف النشاط على مستوى المطار ـ حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ـ علما أنه أثناء تدخل مصالح الأمن لتفتيش الطائرتين المعنيتين بالإنذار الكاذب قام برج المراقبة بمطار الجزائر بوقف إقلاع وهبوط الطائرات لمدة نصف ساعة تقريبا لأسباب أمنية، في وقت قام فيه عناصر الأمن بعمل احترافي، حيث لم يلفتوا الانتباه ولم يثيروا الفوضى والخوف لدى المسافرين سواء بالنسبة لأولئك الذين كانوا بصدد القيام بإجراءات السفر ببهو المطار أم المسافرين على متن طائرة لوفتهنزا الألمانية التي توقفت في منطقة بعيد عن المطار، وتم نقل ركابها بالحافلة، علما أن بلاغات من هذا النوع تتطلب تطبيق إجراءات أو مخطط أمني خاص تفاديا لحدوث أي طارئ. يشار إلى أن تفتيش الطائرتين تم في منطقة معزولة بأرضية المطار دون إثارة الذعر وسط المسافرين، ولم تعلن أي جهة رسمية أو صاحب البلاغ عن تفاصيل الحادثة حتى مساء أمس.

زين الدين زديغة