وفاة الصحفية بإذاعة البهجة غنية ياسف

شريط الاخبار
بلماضي يدافع عن خياراته ويكشف أسباب استبعاد براهيمي وبن طالب دومينيك دوفيلبان يشيد بوعي ونضج الشباب الجزائري بدوي ولعمامرة في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة عمرة شهر رمضان تسيل لعاب وكالات الأسفار مستخدمو التعليم العالي ينتفضون على مستوى 15 ولاية الذباب الإلكتروني يبث الإشاعات لضرب التضامن بين رجال الشرطة والشعب توقيف 11 منقّبا عن الذهب ومهرّبين بتمنراست متقاعدو الجيش في مسيرة سلمية حاشدة بالبويرة الطلبة والأطباء المقيمون يعودون إلى الشارع غدا استقالة 8 منتخبين عن الأفلان والأرندي للانضمام للحراك الشعبي الولاة ورؤساء الجامعات يستدعون ممثلين عن الحراك لم يخترهم الشعب ! شاب يحاول تهريب مصوغات إلى الإمارات عبر مطار الجزائر نساء حظين بالاحترام والتقدير لتعبيرهن عن مطالبهن بصور ممميزة صحفيو التلفزيون ينددون باستمرار المضايقات في تغطية الأحداث الوطنية شباب طائش... وغير متسامح وأحكام مسبقة ضده ..هذه هي الصورة الحقيقية للشباب الجزائري مليون و300 ألف متظاهر خرجوا للاحتجاج بالعاصمة فقط المديرية العامة للأمن الوطني تحقق في انضمام رجال شرطة بالزي الرسمي للمتظاهرين 200 مليون سنتيم تكلفة حج الأثرياء هذا الموسم «أسعار اللحوم الحمراء ستكون مستقرة خلال رمضان» سقوط حرّ لأسعار السيارات المستعملة مقابل انعدام الطلب مواطنون يستولون على ممتلكات عائلية بعقود مزورة بتواطؤ موثقين مسيرات بالملايين عبر الوطن وعدد المتظاهرين تضاعف بالعاصمة أعراس وغناء ورقص خلال المظاهرات جسدت سلمية الاحتجاجات مسيرة مليونية من أجل "ربيع الحرية" بمنطقة القبائل بدوي: الإعلان عن الحكومة الجديدة بداية الأسبوع والتحضير بعدها للندوة الوطنية فرنسا تحرّك مخابرها لـ "التخلاط" في الجزائر الوسم على المواد الغذائية إلزامي ابتداء من ماي المقبل 30 ألف أستاذ يجتازون مسابقة الترقية اليوم عصابة تؤسس شركة وهمية للأشغال العمومية باسم شيخ الندوة الوطنية ستحدد التغيير الجديد بلمّ شمل الجزائريين أساتذة وتلاميذ في مسيرات المطالبة بالتغيير السياسي الجذري كونفدرالية القوى المنتجة توقف الإضراب العام وتدعو لمواصلة الحراك الشعبي تخفيضات «أوبك» لم ترق لتطلعات البلدان المنتجة تذبذب في حركة النقل بالعاصمة لليوم الثالث المعارضة تستبق ندوة السلطة وتقرر صياغة المطالب الشعبية منح 29 رخصة منجمية في إطار مناقصة وطنية 06 ملايين امرأة جزائرية منتسبة للضمان الاجتماعي بوهدبة يشدد على تدعيم التكوين المتواصل لأطباء الأمن الوطني الطلبة والأساتذة الجامعيون يرفضون التراجع 1001 سيارة «مرسيدس بنز» لهيئات عسكرية ومدنية
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. وفاة الصحفية بإذاعة البهجة غنية ياسف

وفاة الصحفية بإذاعة البهجة غنية ياسف

  04 جوان 2017 - 10:05   قرئ 598 مرة   0 تعليق   الوطني
وفاة الصحفية بإذاعة البهجة غنية ياسف

تلقت الإذاعة الوطنية نبأ وفاة الزميلة الصحفية بقناة البهجة غنية ياسف أمس السبت بعد معاناة مع المرض. وبذلك تفقد الإذاعة الوطنية أحد صحفياتها التي عرفت بالجدية و الإلتزام و حب العمل و قربها من المستمع و شعبيتها ،كما عرفت الفقيدة بأخلاقها العالية و روحها المرحة. وبدأت الفقيدة مشوارها في القناة الثانية في حصة خاصة بالأطفال وكان لديها ميول كبير في التنشيط. هذا و أجمع زملاء الفقيدة على أخلاقها الطيبة والإبتسامة التي كانت لا تفارق وجهها و تفانيها في أداء عملها و مساعدة الآخرين راجين من الله أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يسكنها فسيح جناته و يلهم ذويها الصبر و السلوان "إنا لله و إن إليه راجعون".  

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات