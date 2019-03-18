وفاة الصحفية بإذاعة البهجة غنية ياسف

تلقت الإذاعة الوطنية نبأ وفاة الزميلة الصحفية بقناة البهجة غنية ياسف أمس السبت بعد معاناة مع المرض. وبذلك تفقد الإذاعة الوطنية أحد صحفياتها التي عرفت بالجدية و الإلتزام و حب العمل و قربها من المستمع و شعبيتها ،كما عرفت الفقيدة بأخلاقها العالية و روحها المرحة. وبدأت الفقيدة مشوارها في القناة الثانية في حصة خاصة بالأطفال وكان لديها ميول كبير في التنشيط. هذا و أجمع زملاء الفقيدة على أخلاقها الطيبة والإبتسامة التي كانت لا تفارق وجهها و تفانيها في أداء عملها و مساعدة الآخرين راجين من الله أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يسكنها فسيح جناته و يلهم ذويها الصبر و السلوان "إنا لله و إن إليه راجعون".